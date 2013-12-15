آغاز لیگ بیست و دوم تنیس روی میز بدون قهرمان!

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فدراسیون تنیس روی میز اواخر شهریورماه را زمان اصلی برای برگزاری بیست دومین دوره مسابقات لیگ برتر باشگاههای اعلام کرده بود و در همین زمینه از اواخر اردیبهشتماه به 6 تیم شرکت کننده در فصل گذشته این رقابتها و دیگر تیمهای فعال در تنیس روی میز مهلت داد تا آمادگی رسمی خود برای حضور در مسابقات امسال را اعلام کنند.
البته پس از اتمام این مهلت تعیین شده که تا پایان مردادماه ادامه داشت، مهلت ثبتنام حضور در مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور طی دو مرحله دیگر هم تمدید شد اما در هیچ مرحلهای تعداد تیمهای متقاضی حضور در مسابقات به حد نصاب لازم نرسید.
کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز در نظر داشت بیست و دومین دوره مسابقات لیگ باشگاهی را با حداقل 6 تیم برگزار کند اما در نهایت و به خاطر استقبال کم تیمها مجبور شد این دوره از مسابقات را با پنج تیم و تاخیر حدود سه ماهه نسبت به زمان اولیه تعیین شده (اواخر شهریورماه) برگزار کند.
پتروشیمی بندرامام که سال گذشته به عنوان نایب قهرمان دست یافت همراه با پتروشیمی نوری عسلویه، شورای شهر بابل، دانشگاه آزاد و تله کابین گنج نامه همدان پنج تیم برگزار کننده بیست و دومین دوره مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور هستند که از روز دوشنبه (25 آذرماه) رقابتهای خود را آغاز میکنند.
فصل جدید مسابقات تنیس روی میز لیگ باشگاههای کشور در حالی آغاز میشود که یک تیم کمتر از سال گذشته در مسابقات شرکت دارد ضمن اینکه این رقابتها مدافع عنوان قهرمانی هم ندارد. بانک دی تیمی بود که سال گذشته و در نخستین حضورش در این مسابقات با سرمایه گذاری زیاد و در اختیار گرفتن بازیکنانی همچون برادران عالمیان به عنوان قهرمانی دست یافت اما امسال از حضور دوباره در این رقابتها امتناع کرد.
در غیاب بانک دی شاید پتروشیمی بندرامام جدیترین تیم برای کسب عنوان نخست مسابقات باشد. تیمی که با هدایت پیمان حسنی خیلی زودتر از دیگر تیمهای شرکت کننده ترکیب خود را با در اختیار گرفتن نوشاد عالمیان، محمدرضا اخلاقپسند، عارف احمدیفر، محمد علی روئینتن و احمدرضا عبادیپور بست و با واریز ورودیه 8 میلیون تومانی حضورش را در لیگ امسال قطعی کرد.
البته دانشگاه آزاد هم از تیمهای مدعی و جدی برای مسابقات امسال محسوب میشود. تیمی که نیما عالمیان، افشین نوروزی، میدیا لطفا الله نسبی، بهنام رحمتپناه و امین میرالماسی را در اختیار گرفته اما بعید نیست حواشی اخیر که پیرامون این تیم ایجاد شد در عملکرد این بازیکنان - حداقل در هفتههای ابتدایی - تاثیر منفی بگذارد. حواشی که به خاطر کاهش بودجه دانشگاه آزاد و صحبتهای مطرح شدن مبنی بر تغییر رقم قرارداد پینگپنگبازان یا لغو حضور آنها در مسابقات ایجاد شد و در نهایت هم منجر به تغییر کادر فنی این تیم، استعفای پسران و معرفی حمیدرضا صابری به عنوان سرمربی جدید شد.
پتروشیمی نوری عسلویه هم که مهران احدی، پوریا عمرانی، واحد مالمیری، حمیدرضا طاهرخانی، محسن خطیون و جمشید صدیق را در اختیار گرفته با تجربهای لیگ برتری که دارد ناامید از نتیجه گرفتن در مسابقات امسال و رقابت با دیگر تیمهای شرکت کننده نیست به خصوص در رقابت با دو تیم دیگر یعنی شورای شهر بابل و تله کابین توچال که اولین حضور در مسابقات را تجربه خواهند کرد.
از نکات جالب فصل جدید مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور حضور خانوادگی عالمیانهاست و بهره بردن سه تیم از آنها؛ نوشاد و نیما عالمیان که به عنوان بازیکن برای پتروشیمی بندرامام و دانشگاه آزاد به میدان خواهند رفت و پدر آنها یعنی رحمت عالمیان هم که هدایت تیم تازه وارد شورای شهر بابل را بر عهده خواهد داشت.
در هر صورت بیست و دومین دوره مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور از روز دوشنبه آغاز خواهد شد. به دلیل حضور پنج در این فصل از مسابقات، هر هفته دو دیدار برگزار میشود و یک تیم هم با قرعه استراحت روبرو خواهد شد. بر این اساس پتروشیمی بندرامام در هفته نخست مسابقات استراحت میکند. البته در روز نخست این هفته از مسابقات تنها یک دیدار برگزار میشود اما دیدار دیگر این هفته میان دو تیم دانشگاه آزاد و تله کابین گنجنامه به زمان دیگری موکول شده است.
برنامه تنها دیدار برگزار شده در هفته نخست فصل جدید مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
دوشنبه 92/9/25
* پتروشیمی نوری عسلویه - شورای شهر بابل (ساعت - سالن تنیس روی میز عسلویه)
به گزارش مهر، بیست و دومین دوره مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور برخلاف سالهای گذشته به صورت پلیآف برگزار خواهد شد. بر این اساس و پس از اتمام دیدارهای دورهای، چهار تیم برتر رقابتهای خود را در مرحله پلیآف دنبال خواهند کرد. قرار است دیدارهای پلیآف سال آینده برگزار شود.
نظر شما