پیروزی پتروشیمی در آغاز فصل جدید لیگ تنیس روی میز

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های پتروشیمی نوری عسلویه و شورای شهر بابل در هفته نخست مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز دوشنبه به میزبانی پتروشیمی برگزار شد که طی آن تیم میزبان با نتیجه 6 بر صفر حریف خود را شکست داد.

این تنها دیدار هفته نخست فصل جدید مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر بود که برگزار شد. دانشگاه آزاد و تله کابین گنج‌نامه باید دیگر دیدار این هفته از مسابقات را برگزار می‌کردند اما ناقص بودن مدارک ارسالی از سوی مسئولان این دو تیم باعث تعویق دیدار آنها شد. هنوز زمان دقیق این دیدار معوقه مشخص نشده است.

پتروشمیی بندرامام دیگر تیم شرکت کننده در این دوره از مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‌های کشور است که در هفته نخست با قرعه استراحت روبرو بود.

مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه های کشور 11 دی ماه با برگزاری دیدارهای هفته دوم پیگیری می شود.



