پیست اسکی آلوارس سرعین باز است

به گزارش خبرنگار مهر علی واحد صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از پیست اسکی آلوارس تصریح کرد: با وجود اینکه بارش تردد عادی شهروندان را دچار مشکل کرده است، اقدامات لازم برای آماده بودن پیست اسکی آلوارس فراهم شده است.

وی افزود: به دلیل تعطیلی ناشی از بارشهای اخیر شهرستان سرعین شاهد حضور مسافران زمستانی خود بود که برای استفاده از آبهای گرم معدنی و ورزشهای زمستانی به منطقه سفر کرده اند.

واحد تاکید کرد: در حال حاضر تمامی محورهای اصلی منتهی به سرعین باز بوده و مسافران می توانند با رعایت ایمنی در جاده به این شهرستان سفر کنند.

فرماندار سرعین تاکید کرد: علاوه بر این تمامی امکان عمومی از جمله هتلها، مجموعه های آبهای گرم معدنی و اقامتگاه ها آماده پذیرای مسافران است.

راه ارتباطی نیمی از روستاها مسدود است

واحد در خصوص وضعیت راه های ارتباطی روستاها تاکید کرد: با وجود تلاش راهداران مبنی بر بازگشایی راههای ارتباطی روستایی، راه ارتباطی نیمی از روستاها مسدود است.

وی افزود: راهداران در تلاشند با توقف بارش در روزهای آتی مسیر ارتباطی روستاها را بازگشایی کرده و تردد را امکان پذیر سازند.