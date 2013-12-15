بودجه 93 دولت با رویکرد کاهش تورم و نقدینگی تدوین شده است

به گزرش خبرنگار مهر، احمد جباری روز یکشنبه در جمع دهیاران و شوراهای شهرستان پارسیان با اشاره به این که در هفته گذشته در جلساتی که در مجلس شورای اسلامی و در صحن علنی و غیر علنی داشتیم و در کمیسیون ها برگزار شد نظر به این که بودجه سال 93 به چه صورت بسته شده و چگونه می خواهد اجرا شود اشاره کرد و گفت: بنابراین شد که نمایندگان مردم در مجلس با برگزاری جلساتی با دهیاران و شوراها که به هر حال برگرفته از آرای مردم هستند در حوزه های انتخاباتی مریوط به هر کاندیدا برگزار شود و پیشنهادات ما که همان پیشنهادات شماست را به مجلس ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که چیزی کمتر از سه ماه به پایان سال 92 باقی نمانده ولی هنوز بودجه 92 ابلاغ نشده است،اظهار داشت: در هفته گذشته تازه اصلاحاتی که در بودجه 92 شکل گرفت توسط مجلس به قوه مجریه جناب آقای رئیس جمهور ابلاغ شد.

جباری گفت: دولت جدید با رویکردی جدید آمده و رویکرد آن این است که نقدینگی را در جامعه کاهش دهد تا تورم از جامعه برچیده شود و این رویکرد دولت قطعا در روند بودجه ریزی هم تاثیر خواهد داشت.

نماینده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح قانون تقسیم مالیات بر ارزش افزوده همان مالیات بر ارزش افزوده که مصداق ماده 123 قانون برنامه پنجم می باشد اشاره کرد و گفت: در صورتی که مالیات بر ارزش افزوده در قالب استانی تقسیم شود در این صورت کل هر آن چه را که در استان وجود دارد سر جمع آن در بین شهرستان های استان تقسیم می شود.

وی گفت: در این صورت تحول بسیار عظیمی در اعتبار دهیاری ها و شهرداری های ما شکل خواهد گرفت.

رئیس مجمع نمایندگان استان با اشاره به تحریم ها صورت گرفته در چند سال گذشته اشاره نمود و گفت:با وجود تحریم های کمرشکن و هوشمند که ایجاد شد با وجود این تحریم ها حداقل کارهای عمرانی ما تعطیل نشد.

وی با اشاره به این که دولت در سال جدید برای پروژه هایی اعتبار می گذارد که حداقل 80 درصد پیشرفت داشته باشند اظهار داشت: در حقیقت بودجه سال 93 مقاومتی و انقباضی تدوین شده است.

جباری گفت: یکی از پروژه هایی که تعطیل نخواهد شد پروژه مسیر پارسیان-بندرلنگه و امتداد آن به سمت عسلویه که در واقع این مسیر قتلگاهی برای مردم شده است و به قوت این پروژه ادامه داده خواهد شد.

وی به اعتبارات راه های روستایی و در اختیار گذاشتن اعتبارات این بخش در سال 92 به استان ها اشاره کرد و گفت: با در اختیار گذاشتن اعتبارات این بخش به استان ها گمان ما بر این بود که خیلی بهتر خواهد شد اما غافل از آن بودیم که وقتی این اعتبار در اختیار استان ها گذاشته می شود باید مدیران قوی وجود داشته باشد تا بتوانند آن اعتبارات را جذب کنند.

جباری با اشاره به این که ما در بخش بودجه راه ها فاقد مدیر کل در استان می باشیم، اظهار داشت: در بخش راه ها در حال شهید شدن می باشیم و در زمانی که بودجه کل کشور در حال تدوین می باشد و ما قریب به دو ماه می باشد که مدیر کل راه و شهر سازی نداریم که پیشنهادی در این باره دهد.