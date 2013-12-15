ابهام در بودجه سال 93 دولت/ به لایحه بودجه اعتراض داریم

عبدالرحمان رستمیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه دولت در لایحه تقدیمی بودجه سال 93 به مجلس شورای اسلامی 260 پروژه عمرانی را که بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشت را انتخاب و در لایحه آورده است اظهار داشت: یکی از اشکالاتی که به این لایحه وارد است اینکه مشخص نیست این پروژه ها مربوط به کدام استان است که این امر برای مجلس ابهام دارد.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید سهم پروژه های عمرانی هر استان را به خود استان واگذار و بالطبع استان ها نیز سهم پروژه های عمرانی شهرستان های خود را تعیین کنند تصریح کرد: دولت باید در مجموع 260 پروژه عمرانی بالای 80 درصد در کشور را انتخاب کند و مشخص باشد که سهم هر استان از پروژه ها چقدر است.

جایگاه پروژه های عمرانی استان سمنان در بودجه 93 مشخص نیست

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: استان سمنان دارای پروژه های عمرانی متعدد است ولی ما نمی دانیم این استان در لایحه بودجه سال 93 چه جایگاهی دارد.

رستمیان با یادآوری اینکه استان سمنان در مجلس شورای اسلامی چهار نماینده و یک مجمع نمایندگان دارد اضافه کرد: این افراد بر روی موضوع لایحه تقدیمی و میزان سهم استان با دولت حرف دارند و باید مشخص شود که از 260 پروژه عمرانی سهم استان چقدر است.

انتقاد مجلس بر کم توجهی دولت به روستاها در بودجه 93

دبیر مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت موضوع رشد و توسعه روستاها اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه 93 کل کشور متاسفانه به روستاها توجه کافی نداشته که این مهم از جمله اشکالات وارده به این موضوع است.

رستمیان یادآور شد: دولت در لایحه تقدیمی فقط 200 میلیارد تومان به بحث آب روستایی اختصاص داده که این رقم بسیار کم بوده و باید تجدید نظر شود.

وی اضافه کرد: نگاه دولت به روستاها باید ویژه باشد و بودجه دولت به روستاها باید طوری تنظیم شود که به رشد و توسعه روستاها و کاهش مهاجرت روستائیان و برطرف شدن مشکلات آنان منجر شود ولی در لایحه بودجه سال 93 دولت به روستاها کم لطفی شده است که ما به این موضوع نیز شدیدا اعتراض داریم.

توجه به بخش خصوصی از محل صندوق توسعه ملی و فاینانس دارای اشکال است

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی توجه به بخش خصوصی از محل صندوق توسعه ملی و فاینانس در بودجه تقدیمی دولت به مجلس نیز را دارای اشکال دانست و افزود: این طور توجه به بخش خصوصی و آن هم پرداخت تسهیلات از این محل بر آن اشکال جدی وارد است و می توان به این موضوع پی برد که دولت در لایحه تقدیمی خود به بخش خصوصی توجه ویژه تری داشته است.

رستمیان با بیان اینکه مشارکت بخش خصوصی در شهرهای کوچک خیلی کم است و اکثرا در کلانشهر ها مشارکت اتفاق می افتد تصریح کرد: دولت باید طوری برنامه ریزی کند که بخش خصوصی در شهرهای کوچک تقویت و تسهیلات به شهرهای کوچک سوق داده شود ولی در بودجه سال 93 فقط به تقویت بخش خصوصی در شهرهای بزرگ توجه شده است.

وی با بیان این مطلب که دانش آموزان روستایی ما در ایاب و ذهاب خود به مدرسه دارای مشکلات هستند اظهار داشت: دولت باید اعتباراتی را لحاظ کند تا سرویس ایاب و ذهاب این مدارس دچار مشکل نباشد و اعتبارات مورد نظر راجع به این موضوع را دولت تقبل کند نه اینکه دانش آموزان روستایی یک دغدغه برایشان به حساب آید.

لایحه یارانه باید همراه با لایجه بودجه به مجلس می آمد

دبیر مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر دولت لایحه یارانه ها را نیز به همراه لایحه بودجه به مجلس می آورد خیلی خوب بود و ما انتظار داشتیم که این امر در موعد مقرر را انجام می شد تا مجلس بتواند به این دو موضوع مهم در آن واحد تصمیم گیری کند.

رستمیان خاطرنشان ساخت: لایحه بودجه بر اساس قانون پس از تقدیم به مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق که مرکب از نمایندگان کمیسیون های مختلف مجلس است بررسی می شود و پس از آن به صحن علنی می آید که طبق سنوات گذشته دچار تغییراتی نیز خواهد شد و نمایندگان به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود می پردازند.

وی به نقش و جایگاه کمیسیون های داخلی مجلس شورای اسلامی در بودجه تقدیمی دولت پرداخت و افزود: لایحه بودجه دولت در این کمیسیون ها بررسی و نظرات به دست آمده به کمیسیون تلفیق که کمیسیون اصلی و تخصصی است منتقل می شود.

تشکیل جلسات مجمع نمایندگان استان سمنان درباره لایحه بودجه سال آینده

دبیر مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی از تشکیل جلسات این مجمع در خانه ملت و با محوریت بررسی دیدگاه ها و نقطه نظرات خبر داد و اظهار داشت: نخستین جلسه طی روز پنجشنبه گذشته در محل استانداری و با حضور استاندار استان سمنان تشکیل شد که هدف از برگزاری آن بررسی لایحه تقدیمی و نقش و جایگاه استان در بودجه بود که به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های نمایندگان و شخص استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در این استان پرداخته شد.

رستمیان اضافه کرد: دومین جلسه نیز در روز دوشنبه هفته جاری و با همین موضوع در تهران و با حضور نمایندگان مردم استان برگزار خواهد شد و ادامه نقطه نظرات و دیدگاه ها راجع به لایجه بودجه به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد.

وی در خاتمه با تاکید بر اینکه وحدت و هماهنگی خوبی بین نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی با استاندار جدید استان سمنان وجود دارد گفت: تمام هدف ها کمک به رشد و توسعه استان در سایه وحدت و اتحاد است که امیدورایم به نتایج خوبی برسیم.