2573 دانش آموز اروندکناری تغذیه رایگان دریافت کردند

سامی شعبانیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دانش آموزان در 9 مجتمع آموزشی روستایی کم برخوردار مشغول به تحصیل هستند.



وی اظهار کرد: در این طرح بیسکویت خشک در میان دانش آموزان به صورت دو روز در هفته توزیع می شود.



رییس اداره آموزش و پرورش اروندکنار از سلامتی به عنوان یکی از نعمتهای الهی نام برد و تصریح کرد: توجه به تقویت بنیه جسمی دانش آموزان به ویژه در مناطق روستایی محروم و کم برخوردار هدف اصلی اجرای طرح توزیع تغذیه رایگان است.



شعبانیان در ادامه ابراز امیدواری کرد تا در موضوع توزیع شیر نیز با تدبیر و برنامه ریزی مناسب مسئولان استانی اروند کنار نیز در جرگه دریافت کنندگان سهمیه شیر جهت توزیع در میان دانش آموزان باشد.



به گزارش خبرنگار مهر، تغذیه رایگان به مفهوم تغذیه کودکان دبستانی و پیش دبستانی با شیر و نان یا بیسکویت است که محاسبات متخصصین تغذیه بشان می‌دهد که این تغذیه به عنوان صبحانه دوم لازم است تا قابلیت یادگیری در کودکان را بهبود بخشد.