نمایندگان مجلس حق تغییر و تحول در ارقام و برنامه های لایحه بودجه را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاحیه هجدمین نشست هیات رئیسه و ششمین کنگره اکوسای ضمن خوش آمد گویی به حاضرین در جلسه گفت: دیوان محاسبات در جمهوری اسلامی زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می کند و رئیس آن توسط نمایندگان مجلس انتخاب می شود، دادستان دیوان هم توسط مجلس تعیین می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مهمترین وظیفه دیوان نظارت بر درآمدها و هزینه های عمومی کشور است، دیوان محاسبات به دقت همه درآمدها و هزینه هایی را تحت نظارت و مراقبت دارد.

وی با اشاره به نظارت مستقیم و آنلاین دیوان بر هزینه کرد دستگاه های اجرایی اظهار داشت: این نظارت از تخلفات جلوگیری کرده و بر هزینه کرد شرکت های دولتی نظارت می کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: سهم دولت در سرمایه گذاری ها در کشور ما سهم بزرگی است به همین دلیل نیازمند حسابرسی دقیق هستیم، حسابرسان دقیق هم هزینه ها و هم درآمدها را حسابرسی می کنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: در ایران همه درآمدها به خزانه ریخته می شود و بر اساس احکام قانون هزینه ها از خزانه برداشت می شود، بودجه کشور نیز در مجلس تصویب می شود.

وی با تاکید بر این که در ایران مجلس در تصویب بودجه حق تغییر و تحول در ارقام و برنامه ها را دارد گفت: دربرخی از کشورها مجلس حق تغییر و اصلاح لایحه بودجه را ندارد اما در ایران مجلس شورای اسلامی در چارچوب برنامه پنجم توسعه می تواند در لایحه بودجه اعلام نظر کند.

مصباحی مقدم ادامه داد: مبنای عمل دولت قانون بودجه است و دیوان از سوی مجلس بر اجرای بودجه نظارت می کند.

وی ابراز امیدواری کرد این نشست ها منشاء ارتقاء جایگاه نظارتی و شفافیت بودجه، سلامت دستگاه های اداری، جلوگیری از تخلفات و سوء استفاده ها باشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به جایگاه دادستان دیوان در رسیدگی به تخلفات اظهار داشت: دادستان دیوان تخلفات را در درون دیوان بررسی می کند.

وی با اشاره به تهیه گزارش تصویب بودجه در دیوان محاسبات اظهار داشت: گزارش تفریغ که از سوی دیوان به مجلس ارائه می شود در صحن علنی مجلس قرائت شده و همه مردم و رسانه ها می توانند دخل و خرج دولت را مشاهده کنند، تخلفات در دیوان رسیدگی قضایی می شود و این امر به سلامت نظام اداری، شفافیت ها، نظارت بر عملکرد دولت و مجلس موثر است.