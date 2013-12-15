یخ بستن تالاب های نقده/ بخش تزانزیت مرزتمرچین بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره محیط زیست نقده بعد از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از تالاب های این شهرستان با اعلام این خبر اظهارداشت: از تمامی طرفداران محیط زیست، تشکل های مردمی خواهشمندیم از شکار گونه های با ارزش پرنده گان که به حاشیه شهرها و روستاها می آیند خودداری کرده و این اداره را در جهت حفاظت از این گونه های با ارزش یاری کنند.

اداره محیط زیست نقده همچنین با همکاری تشکل های مردمی دانه پاشی تالابها را در چند روز اخیر آغاز خواهد کرد.

40 درصد راههای روستایی آذربایجان غربی همچنان مسدود است

فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی نیز اعلام کرد: تردد در برخی از محور های ارتباطی این استان فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

سرهنگ عباس فرمانی در گفتگو با خبرنگاران افزود: هم اکنون به علت یخبندان و لغزنده بودن جاده های استان تردد در محور های ارتباطی سردشت – مهاباد،گردنه زمزیران به سردشت- مهاباد، ایرانخواه به تکاب و تمرچین به پیرانشهر بدون زنچیر چرخ امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به 40 درصد از راه های روستایی آذربایجان غربی نیز مسدود است از رانندگان خواست به علت مه آلود بودن برخی جاده ها حتما از نور پایین استفاد کرده و تجهیزات ایمنی را به همراه داتشه باشند.

بازگشایی بخش تزانزیت مرزتمرچین

فرماندار پیرانشهر نیز طی اطلاعیه ای گفت: طی روزهای اخیر با توجه به بارش سنگین برف و کولاک تردد مسافرین در مرز تمرچین بلامانع بوده ولی بخش ترانزیت و صادرات کالاها تعطیل شده بود که با تلاش راهداران محوطه بازارچه و صادرات برف روبی شده و از فردا ترانزیت بازگشایی می شود.

اروج مجاهدی ادامه داد: ولی طبق اطلاعیه ها و ارتباط با مسئولان مرز حاج عمران عراق آمادگی برای ورود ترانزیت را ندارد و به رانندگان ترانزیت و صادرات، پیله وران و بازرگانان می رساند که در صورت آماده بودن عراق برای پذیرش ترانزیت در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.

پخش دانه برای پرندگان زمستان گذران

در طرح نمادین نیم تن دانه برای تغذیه پرندگان زمستان گذران در آذربایجان غربی با هدف تشویق مردم برای یاری رساندن و تامین غذای پرندگان و غذارسانی به پرندگان مهاجر در فصل برف و سرما پخش شد و محیط بانان به همراه اعضای تشکل های مردمی فعال در زمینه محیط زیست در این طرح مشارکت کردند.

در این طرح 500 کیلوگرم دانه در حواشی دریاچه ارومیه برای تامین غذای پرندگان زمستان گذران پخش شد.

انواع غاز ، فلامینگو ، مرغابی و درنا از جمله عروس غاز ،قو ،اردک سر سفید و مرمرمی مهمترین پرندگان مهاجری هستند که در مسیر مهاجرت خود از شمال به جنوب در زیستگاه های اذربایجان غربی زمستان را سپری می کنند.

در چند روز اخیر آب و علوفه مورد نیاز به گونه ای وحشی جزایر دریاچه ارومیه هم رسانده شده است.