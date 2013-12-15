باقری معتمد و اسبقی به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابت ها که در منچستر انگلیس جریان دارد محمد باقری معتمد در وزن دوم المپیکی (منفی 68 کیلوگرم) دور نخست استراحت داشت و سپس چهار بر یک مقابل نماینده کانادا صاحب پیروزی شد. در ادامه نیز نماینده مولداوی را با نتیجه دو بر صفر شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

وی برای رسیدن به دیدار پایانی پاتمین دیگر تکواندوکار کانادایی را پیش رو دارد. در همین وزن بهنام اسبقی پس از استراحت در مرحله نخست کیم هونگ از کره جنوبی را 8 بر 3 شکست داد. وی در ادامه واسیلی نیچیتین از روسیه را از پیش رو برداشت و او نیز راهی مرحله نیمه نهایی شد. این نماینده کشورمان برای رسیدن به دیدار پایانی دمیسنکو از روسیه را پیش رو دارد.

اولین مرحله از رقابت های گزینشی المپیک با حضور تکواندوکارانی از 59 کشور جهان به میزبانی انگلیس در منچستر جریان دارد.