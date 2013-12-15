  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۴۵

تکواندو انتخابی المپیک - منچستر؛

باقری معتمد و اسبقی به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردند

باقری معتمد و اسبقی به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردند

روز پایانی از رقابت های انتخابی المپیک با صعود دو نماینده وزن 68 کیلوگرم تیم ملی کشورمان به مرحله نیمه نهایی همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابت ها که در منچستر انگلیس جریان دارد محمد باقری معتمد در وزن دوم المپیکی (منفی 68 کیلوگرم) دور نخست استراحت داشت و سپس چهار بر یک مقابل نماینده کانادا صاحب پیروزی شد. در ادامه نیز نماینده مولداوی را با نتیجه دو بر صفر شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

وی برای رسیدن به دیدار پایانی پاتمین دیگر تکواندوکار کانادایی را پیش رو دارد. در همین وزن بهنام اسبقی پس از استراحت در مرحله نخست کیم هونگ از کره جنوبی را 8 بر 3 شکست داد. وی در ادامه واسیلی نیچیتین از روسیه را از پیش رو برداشت و او نیز راهی مرحله نیمه نهایی شد. این نماینده کشورمان برای رسیدن به دیدار پایانی دمیسنکو از روسیه را پیش رو دارد.

اولین مرحله از رقابت های گزینشی المپیک با حضور تکواندوکارانی از 59 کشور جهان به میزبانی انگلیس در منچستر جریان دارد.

کد مطلب 2196223

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها