محمد باقری معتمد هم برنز گرفت /پایان کار هشت ملی پوش با سه برنز

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابت ها که در منچستر انگلیس جریان دارد محمد باقری معتمد در وزن دوم المپیکی (منفی 68 کیلوگرم) در مرحله نیمه نهایی برابر "پاتوین" از کانادا به میدان رفت و 3 بر صفر نتیجه را به حریف واگذار کرد و به نشان برنز دست یافت. در این وزن 26 تکواندوکار حضور داشتند که معتمد دور نخست استراحت داشت و سپس چهار بر یک مقابل نماینده کانادا صاحب یروزی شد. در ادامه نیز نماینده مولداوی را با نتیجه دو بر صفر شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شده بود.

در همین وزن بهنام اسبقی پس از استراحت در مرحله نخست "کیم هون" از کره جنوبی را 8 بر 3 شکست داد. وی در ادامه "واسیلی نیکتین" از روسیه را از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. این نماینده کشورمان با شکست 5بر3 مقابل "دنسنکو" از روسیه موفق به حضور در بازی نهایی نشد و برنز گرفت.

تیم ملی ایران با هشت تکواندوکار در این دوره از رقابتها حضور پیدا کرده بود که بهنام اسبقی و هادی مستعان به همراه معتمد سه مدال برنز تیم ایران را کسب کردند ، میثم باقری ، علیرضا نصر آزادانی ، سجاد مردانی ، حسن تاجیک و فرزاد عبداللهی هم از دور مسابقات حذف شدند.

اولین مرحله از رقابت های گزینشی المپیک با حضور 231 تکواندوکار از 59 کشور جهان به میزبانی انگلیس در منچستر جریان دارد.

