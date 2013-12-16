بهترین صله‌ عمرم، توفیق شاعری برای خدا، قرآن و اهل بیت (ع) بود

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از شاعر پیشکسوت آئینی کشور؛ حبیبالله چایچیان در قالب ویژه برنامه پرده عشاق، شب گذشته یکشنبه 24 آذر در تالار فرهنگی کوثر منطقه 13 شهرداری تهران برگزار شد.
در ابتدای این برنامه و پس از خوشامدگویی مدیریت فرهنگی و ادبی فرهنگسرای امید، حاج محمود تاری، مداح و شاعر اهل بیت (ع) برای سخنرانی و مرثیهسرایی به جایگاه دعوت شد.
وی در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: من از کودکی با اشعار آقای چایچیان آشنا بودهام؛ البته نه فقط من که تمام کسانی که به کار مدیحهسرایی مشغول هستند با اشعار وی آشنایند و مداحان بسیاری از دیرباز با اشعار ایشان آشنا بوده و آن را میخواندهاند.
در ادامه این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین اسکندری برای سخنرانی به جایگاه دعوت شد. وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به آیهای از قرآن کریم اظهار داشت: برترین، زیباترین و ماندگارترین سخنان، کلامی است که در آن دعوت به خدا انجام میشود و توام به عمل صالح است و امروز نیز در این مراسم گرد هم آمدهایم تا از شخصیتی تجلیل کنیم که کلام و زندگیاش پاک بوده و یک عمر سخنش چیزی جز سخن خداوند نبوده است.
وی افزود: حضرت علی (ع) در جمله قصار 374 نهجالبلاغه فرمودهاند: تمام اعمال نیک عالم را اگر جمع کنید؛ حتی جهاد در راه خدا، در مقایسه با امر به معروف هیچ به حساب نمیآید و مانند مقایسه آب دهان با یک دریای عمیق است. سئوال من این است که آیا نوشتهها و فعالیتهای این استاد امر به معروف نیست؟
این روحانی افزود: محافل و مجالس ما امروز به وجود شخصیتی مانند او بسیار نیازمندند. در هیئتی که افراد سوار بر موج پاک احساسات مردم میشوند و در حالی که میرقصند، میخوانند: «رقاصم و رقاصم/ رقاصه عباسم» جایگاه و ارزشهای شعر استاد میتواند خودش را بیش از پیش نشان دهد.
حجتالاسلام والمسلمین اسکندری ادامه داد: من به ستاد چهرههای ماندگار پیشنهاد میکنم در سطحی کلان از ایشان تجلیل شود؛ چرا که جامعه ما به معرفی چنین ارزشهایی نیازمند است و در کنار آن نیز باید برنامهای برای بازچاپ و توزیع مناسب آثار او اندیشیده شود. چایچیان کسی است که در تاریکی طاغوت توانست به لطف الهی، اندیشهها و آثارش را فراگیر کند و با علما همنشینی داشته باشد و در کنار این ملازمت توانست متون اصیل دینی را مطالعه کند و مهمتر از همه اخلاص داشته باشد.
وی تاکید کرد: در روزهایی که آقایان مراجع فتوا دادند بیان اینکه هر که برای عزاداری سیدالشهداء (ع) لخت نشود باید از مجلس او بیرون رود، حرام است، باید بار دیگر به فکر بازخوانی برخی رفتارهایمان باشیم.
قزوه: شعر عاشورایی تلفیق حماسه و سوگ است
علیرضا قزوه، شاعر آئینی و مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری در ادامه این مراسم و در سخنانی اظهار داشت: شعر آئینی از شاخههای تنومند شعر انقلاب اسلامی است که در کنار شعر دفاع مقدس شاخههای تنومند درخت شعر انقلاب را تشکیل میدهد. شاعر آئینی ما روزگاری ارتباط چندانی با انقلاب اسلامی نداشت، اما شعر عاشوایی بود که توانست حماسه و انقلاب و اسلامی را ایجاد کند. در روایت آمده است که حضرت زینب (س) خطاب به کوفیان و گریههای آنها فرموده که شما تنها گریه بلدید، نه حماسهسازی.
وی ادامه داد: شعر عاشورایی تلفیقی میان حماسه و سوگ است. امروزه خیلیها میگویند میان شعر انقلاب و شعر عاشورایی پیوندی نیست، اما این یک امر نادرست است. حماسه و سوگ باهم تکمیل میشود و هر دو در کنار هم احترام دارند، اما متاسفم که گاه ما تنها به گریه کردن علاقه داریم و نگاهی به فتاوا نداریم.
انسانی: امیدوارم نکوداشت تبدیل به نگونداشت نشود!
حاج علی انسانی، مداح و شاعر آئینی نیز سخنران بعدی این مراسم بود که در ابتدای سخنان خود با تاکید بر اینکه چایچیان و کارش بسیار بیش از اوست، گفت: شاید من هم شعری داشته باشم. چند بیتی سر هم کرده باشم که بگویم شاعر آئینیام، اما آقای حسان از ابتدای جوانی به این موضوع اشتغال داشته و با آبروی تشیع، حضرت علامه امینی همنفس بوده است. امروز هم من تنها به خاطر باوری که به او دارم در این نشست حاضر شدهام؛ وگرنه توانی برای حضور در این مجالس ندارم و چندان هم دم دست نیستم. اما باور، مرا به این مراسم آورد؛ همچنانکه که استاد منبر ما، میرزا اسماعیل دولابی هم میگفت خدا در این مسیر باورت بشود که یاورت بشود.
انسانی افزود: آقای چایچیان در زمانی که من هنوز به سراغ شعر نرفته بودم شعر آئینی میسراییده است و مایه افتخار من است که از ایشان شعری بخوانم. البته امیدوارم این نکوداشت تبدیل به نگونداشت نشود و چنین مراسم درخور شاعران حماسی و آئینی و اهلبیت (ع) برگزار شود تا اربابشان هم گلایهمند ما نباشد.
این شاعر آئینی ادامه داد: این روزها شنیدم که کسی میگفت سینهزنی و عزادارای پوست است و مفاهیم مغز. اما من میگویم همین پوست است که حافظ مغز است. کسی که با روضهخوانی و سینهزنی گیر داشته باشد، بداند که ریشه خودش را میزند. ما باور داریم که انقلاب اسلامی بینام امام حسین (ع) نیست و امام حسین (ع) هم بینام انقلاب.
در بخش پایانی این مراسم، حبیبالله چایچیان نیز با حضور در جایگاه اجرای برنامه در سخنان کوتاهی اظهار داشت: من خودم را لایق این مطالب نمیدانم و از کوچکترین نوکران و پابوسان امام حسین (ع) هستم.
وی گفت: از شما چیزی میخواهم که اجرش مال شماست و آن چیزی جز صلوات فرستادن نیست. برای شما دعا میکنم در کشوری که از عترت و قرآن دفاع میکند و در دنیا تک است، زیر لوای چهارده معصوم باشید که ارزش دارد.
چایچیان تاکید کرد: من بهترین صلهای که در عمرم برای شعر گرفتهام، این است که توفیق شعر سراییدن برای خدا، قرآن و چهارده معصوم (ع) را به دست آوردهام.
وی در ادامه این شعر را برای حاضران قرائت کرد:
ایران به نور عترت و قرآن منور است
ما را لوای مهدی موعود بر سر است
اینجاست کشوری که فزون از هزار سال
بر تارکش ولای علی سایهگستر است
اینجاست کشوری که در آن عالمی فقیه
بر لطف حق بر امت اسلام رهبر است
اینجاست کشوری که بسیجی و پاسدار
با ارتش دلاور ایران برادر است
نَبْود به شرق و غرب حسانا امید ما
ما را شعار، نغمه الله اکبر است
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