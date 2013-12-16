به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا بعدازظهر امروز دوشنبه در شهر نیون سوئیس برگزار شد و 16 تیم برتر این مسابقات حریفان خود در این مرحله را شناختند.

براساس این گزارش در مرحله یک‌هشتم نهایی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا تیم‌ها طبق برنامه زیر به مصاف هم خواهند رفت:

دور رفت:

سه‌شنبه - 1392/11/29

* منچسترسیتی انگلستان - بارسلونا اسپانیا

* بایرلورکوزن آلمان - پاری سن ژرمن فرانسه

چهارشنبه - 1392/11/30

* میلان ایتالیا - آتلتیکومادرید اسپانیا

* آرسنال انگلستان - بایرن مونیخ آلمان

سه‌شنبه - 1392/12/06

* المپیاکوس یونان - منچستریونایتد انگلستان

* زنیت سن پترزبورگ روسیه - بورسیا دورتموند آلمان

چهارشنبه - 1392/12/07

* گالاتاسرای ترکیه - چلسی انگلستان

* شالکه آلمان - رئال مادرید اسپانیا

دور برگشت:

سه شنبه - 1392/12/20

* آتلتیکومادرید اسپانیا - میلان ایتالیا

* بایرن مونیخ آلمان - آرسنال انگلستان

چهارشنبه - 1392/12/21

* بارسلونا اسپانیا - منچسترسیتی انگلستان

* پاری سن ژرمن فرانسه - بایرلورکوزن آلمان

سه‌شنبه - 1392/12/27

* چلسی انگلستان - گالاتاسرای ترکیه

* رئال مادرید اسپانیا - شالکه آلمان

چهارشنبه - 1392/12/28

* منچستریونایتد انگلستان - المپیاکوس یونان

* بورسیا دورتموند آلمان - زنیت سن پترزبورگ روسیه

تمام بازی ها راس ساعت 23:15 به وقت تهران آغاز می‌شوند.