بازی در استانبول مقابل گالا سخت است/ نیمه دوم به مشکل خوردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مورینیو در کنفرانس خبری پایان بازی گفت: اینجا استانبول است و تیمی که ما مقابل آن به میدان رفتیم گالاتاسرای است. فوتبال ترکیه فوتبالی احساسی است و بازی مقابل باشگاه بزرگی مثل گالاتاسرای با بازیکنان بزرگ و با تجربه اش سخت است. اما در مجموع ما در نیمه اول فرصت به ثمر رساندن گل دوم را هم داشتیم.

آقای خاص در ادامه افزود: در نیمه دوم آنها فشار بیشتری به ما وارد کردند. مهاجمان قدرتمند و دفاع های کناری بارها روی دروازه ما خطرساز شدند و در نهایت روی ضربه کرنر گل تساوی را دریافت کردیم. نیمه دوم کمی با مشکل روبرو شدیم. اما اگر در بازی برگشت استمفوردبریج 10 درصد برتری که این ورزشگاه به گالاتاسرای داد را به ما بدهد من خوشحال خواهم شد.

سرمربی پرتغالی چلسی در پایان گفت: تساوی یک – یک بهتر از تساوی بدون گل است. نمی توانیم بگوییم نتیجه بدی گرفتیم، آنها تیم خوب و با تجربه ای هستند و بدون شک در بازی برگشت کار سختی را پیش رو خواهیم داشت.

دیدار تیم های گالاتاسرای و چلسی از دور رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به میزبانی نماینده ترکیه در استانبول با تساوی یک بر یک به پایان رسید.