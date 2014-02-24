ایبرا، رونالدو یا مسی؛ چه کسی آقای گل این فصل لیگ قهرمانان می شود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از پایان مرحله گروهی رقابتها کریس رونالدو با 9 گل در صدر قرار داشت اما هفته گذشته زلاتان با 2 گلی که در پیروزی 4 بر صفر پاری سن ژرمن مقابل بایرلورکوزن به ثمر رساند جایگاه او را در صدر گرفت.

رونالدو هنوز در مرحله یک هشتم نهایی برای رئال مادرید به میدان نرفته اما او چهارشنبه در دیدار مقابل شالکه این فرصت را دارد که آمار گل های خود در این رقابتها را افزایش دهد.

اما از طرف دیگر لیونل مسی توپ طلای لیگ قهرمانان اروپا را رها نکرده است. او هم اکنون 7 گل در این رقابتها به ثمر رسانده و بازی برگشت مقابل منچسترسیتی در مرحله یک هشتم نهایی هم پیش روست.

زلاتان با 2 گلی که در پیروزی هفته پیش تیمش مقابل لورکوزن زد فعلا آقای گل لیگ قهرمانان است

سرخیو آگوئرو و آلوارو نگردو 2 نماینده لیگ برتر انگلیس در بین گلزنان برتر این فصل لیگ قهرمانان هستند اما با توجه به شکست 2 بر صفر منچسترسیتی مقابل بارسا در دیدار رفت شانس آنها برای افزایش تعداد گل هایشان کم است.

یکی دیگر از بازیکنانی که رویای آقای گلی لیگ قهرمانان را در سر دارد دیه گو کاستا مهاجم اتلتیکومادرید است که تیمش هفته گذشته مقابل میلان به برتری رسید. او تا کنون 5 بار موفق شده در رقابتهای لیگ قهرمانان گلزنی کند.

بازیکنانی مثل روبرت لواندوفسکی (دورتموند)، ادینسون کاوانی (پاری سن ژرمن) و توماس مولر (بایرن مونیخ) هنوز برای کسب عنوان آقای گلی لیگ قهرمانان فرصت دارند اما باید در بازی های آینده آمار گل های خود در این رقابتها را افزایش دهند.

جدول رده بندی برترین گلزنان رقابتهای لیگ قهرمانان فصل 14-2013 تا به اینجا به شرح زیر است: