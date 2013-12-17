پشتوانه انقلاب همین طبقه عامه جامعه هستند/ آگاهی عمیق مردم از مسائل حساس کشور

عبدالرضا مصری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه درباره انتقاد یکی از مسئولان دولت در خصوص نظر خواهی از عامه مردم در خصوص مسائل تخصصی مثل توافق هسته ای، اظهار داشت: اولا من پیش از هر چیز به این نکته اشاره می کنم باید در کشور ظرفیت شنیدن را بالا ببریم و یکدیگر را تحمل کنیم.

مصری گفت: باز هم به عنوان مقدمه این موضوع را اشاره می کنم که اگر کسی در کلام و نه در عمل اشتباهی مرتکب شد باید راه و فضا را برای جبران و اعلام اشتباه او باز بگذاریم.

وی با اشاره به اینکه باید در برخی گفته ها دقیق شد که منظور کامل و جامع گوینده چیست، ادامه داد: باید این نکته را مسئولین ما توجه کنند که در بسیاری از مواقع به قول همان مسئول محترم، یک راننده تاکسی و یا یک لبو فروش در عمق جامعه حضور دارد و دردها و واقعیت هایی را می داند که می توان گفت از مسئولین بهتر و بیشتر در جریان مسائل روز کشور است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس تصریح کرد: مسئولین عمدتا دغدغه های اختصاصی دارند، به این معنا که یکی مسئول وزارت خانه ای است که در حیطه ای خاص مسئولیت دارد و ممکن است از مشکلات حوزه های دیگر چندان مطلع نباشد اما یک راننده تاکسی یا کسی که در عمق جامعه است شب روز با موضوعات و افراد مختلف سر و کار دارد و بیشتر در جریان اخبار کشور است.

مصری گفت: باید خدا را شکر کنیم به خاطر مردمی که آنقدر تعصب کشور خود را دارند که همه مسائل برای آنها مهم است و همین نقطه پیروزی ماست که مردم ما کاملا آگاه و همراه با مسئولین هستند که اگر چنین نبود مردم چیزی را غیر از آنچه که مسئولین انجام می دهند می خواستند ذره ای کار از پیش نمی رفت.

مردم در ریزترین مسائل کشور دقت می کنند/پشتوانه نظام همین طبقه عامه جامعه است

وی با اشاره اینکه باید تلاش ما برای برخی گفته ها که اصل آن غلط و اشتباه است بر اصلاح باشد، تصریح کرد: در اکثر موارد اطلاع و دانش مردم به گونه ایست که باید مسئولین مشکلات و خواسته های جامعه را از عمق خود جامعه بپرسند که اگر چنین نباشد هیچ اموراتی از پیش نمی رود.

مصری ادامه داد: بنده به عنوان نماینده مردم اکثر مسائل و مشکلات را از گفته های خود مردم متوجه می شوم به عنوان مثل روز گذشته یکی از مسائل و معضلاتی که حوزه بهداشت و درمان به آن مبتلاست را از فردی شنیدم که از لحاظ شغلی بسیار در سطح پایینی بود اما با بر رسی هایی که انجام دادم از دقت و صحت گزارش متعجب شدم.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: ملت ما در ریزترین مسائل کشور دقت می کند، اگر مردم ما آگاه نباشند چطور در بزنگاه ها مثل 22 بهمن اینگونه در صحنه حضور دارند و یا در انتخابات ها با چنان حضوری باعث خنثی شدن همه توطئه ها می شوند؟ اینها به دلیل همان آگاهی های عمیق مردم است.

وی خطاب به سیاسیون کشور گفت: اگر می توانیم بر سر میز مذاکرات بنشینیم و با قدرت سخن بگوییم پشتوانه ما عامه مردم و همین راننده تاکسی ها و لبو فروش ها هستند که در اوج بصیرت پای آرمان ها و خواسته های خود ایستاده و مشکلات را تحمل می کنند و دنیا هم می داند که مسئولین به پشتوانه ملت مقتدر هستند.

مصری خاطرنشان کرد: اگر مسئولی خودش را از مردم جدا بداند بدون تردید در مقابل قدرت ها هم ذلیل واقع خواهد شد و در برابر فشارها وا می دهد لذل مطمئن باشید اگر مردم نخواهند ظرف یک چشم بر هم زدن آنچه که در ژنو رخ داده را برهم می زنند و به مسیر خود در حرکت عظیم گفتمان انقلاب ادامه می دهند همچنان که تا این لحظه به همراه مسئولین کشور در این مسیر بوده اند.