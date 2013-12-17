تعداد مقالات فارسی ISC در سال 91 / دانشگاه تهران صاحب بیشترین مقاله

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جعفر مهراد با اعلام این خبر افزود: تعداد مقالات فارسی ISC در سال 90 تعداد 32 هزار و 79 مقاله بود که این رقم در سال 91 به 29 هزار و 433 مقاله رسیده است که این رقم با تکمیل شماره های مختلف مجلات در ماه های آتی افزایش خواهد یافت.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) افزود: انتشارات علمی در سال های اخیر در راستای انجام پژوهش های متعدد و گسترده در رشته های گوناگون دانشگاهی به شدت افزایش یافته است.

وی گفت: حجم انتشارات از یک طرف و سنجش کیفیت عملکرد از طرف دیگر، بررسی انتشارات علمی را از سوی نظام های استنادی ضروری و اجتناب ناپذیر کرده است. نظام های استنادی با بکارگیری روش های علم سنجی و کتاب سنجی نسبت به ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی جهت شناسایی برترین ها و ایجاد انگیزه در پدیدآورندگان انتشارات علمی اقدام می کند.

مهراد اضافه کرد: بر اساس تولیدات علمی در قالب مقالات تحقیقاتی ثبت و نمایه سازی شده در ISC دانشگاه تهران در بازه زمانی یاد شده تعداد 19 هزار و 690 مقاله تولید کرده و در مکان اول قرار دارد. تعداد مجموعه مقالات همایش های ثبت شده از دانشگاه تهران در ISC تعداد 8033 مقاله است. بدین ترتیب دانشگاه تهران بر روی هم 27723 مقاله تولید کرده است.

وی ادامه داد: رتبه دوم از نظر تولید علم در ISC به دانشگاه تربیت مدرس تعلق دارد. این دانشگاه با ترکیب مجموعه مقالات علمی و مجموعه مقالات همایش ها تعداد 16465 مقاله تولید کرده که 11325 مقاله در نشریات علمی معتبر و 5140 مقاله در مجموعه مقالات همایش ها منتشر کرده است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: دانشگاه فردوسی مشهد رتبه سوم تولید علم ISC را در اختیار دارد. تعداد مقالات منتشر شده در مجلات 5292 مقاله و تعداد مقالات منتشر شده در همایش ها 2315 مقاله است. مجموع مقالات علمی و مقالات منتشر شده همایش ها بر رویهم 7607 مدرک است. پ

مهراد اضافه کرد: دانشگاه اصفهان که در جایگاه 4 تولید علم ISC نشسته است، در همین بازه زمانی موفق به تولید 5823 مدرک شده است. سهم تعداد مقالات این دانشگاه 4295 و تعداد مقالات آن در مجموعه مقالات همایش ها 1528 مقاله است.

وی در ادامه بررسی جایگاه دانشگاه ها گفت: رتبه پنجم به دانشگاه شیراز تعلق دارد. تعداد مقالات دانشگاه شیراز 4099 و تعداد مقالات همایش ها 2459 مقاله است. مجموع مقالات علمی و مقاله های همایش های دانشگاه شیراز 6558 مقاله است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) یادآور شد: دانشگاه های شهید بهشتی، علامه طباطبایی، تبریز، شهید چمران اهواز و صنعتی اصفهان به ترتیب با تولید 3691 مقاله، 3585 مقاله، 2669 مقاله، 2552 مقاله و 1884 مقاله علمی در مجلات معتبر رتبه های 6 تا 10 را به خود اختصاص داده اند.

وی خاطر نشان کرد: لازم است به این نکته توجه کنیم رتبه دانشگاه ها که بر اساس تولید علم در ISC گزارش شده مربوط به سهم انتشارات علمی دانشگاه های یاد شده به زبان فارسی است. به طور طبیعی هم دانشگاه های یاد شده و هم دانشگاه های دیگر به ویژه دانشگاه های صنعتی و پزشکی بخش مهمی از انتشارات خود را به زبان انگلیسی در مجلات معتبر بین المللی چاپ می کنند که جایگاه این دانشگاه ها از این نظر رفیع و در خور توجه است.