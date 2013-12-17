مراکز غیرمجاز جمع آوری پسماند در زباله شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن كلانتري ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرداری ساری گفت: طبق ماده هفت قانون مديريت پسماندها غير از صنعتي و ويژه در محدوده شهر بر عهده شهرداري است و بهمين دليل با افراد يا مراكزي كه در اين حوزه ورود غير قانوني پيدا كرده اند برخورد قانوني خواهد شد.



وي درباره نشست توجيهي طرح جامع پدافند غير عامل که با حضور رابطين پدافند غير عامل دستگاههاي اجرايي و شهرداران استان در شهرداري ساري برگزار شد نيز افزود : كليات اين طرح به سمع و نظر شركت كنندگان رسيد و مقرر شد تا اعضا نظرات تكميلي خود را ارائه دهند

كلانتري با اشاره به اينكه طبق قانون شهرداران مركز استان ها رئيس كارگروه پشتيباني و خدمات شهري پدافند غير عامل شناخته مي شوند و به تبع آن شهردار ساري رئيس اين كارگروه است افزود : با توجه به برگزاري موفق مانور بزرگ پدافند غير عامل با حضور شهرداري و آتش نشاني مقرر شد تا كارگروههاي يازده گانه ديگر با الگو از كارگروه پشتيباني و خدمات شهري اقدام به برگزاري چنين مانورهايي كنند.



مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و آمار شهرداری ساری از طراحی و بهره برداری سیستم جامع مدیریت منابع IT خبر داد.



علیرضا عظیمی اظهار داشت: سامانه قوی و کارآمد برای مدیریت واحدهای فناوری اطلاعات می باشد.این سیستم توانایی شناسایی اتوماتیک تمامی سخت افزارها و تجهیزات شبکه را دارد و همیشه اطلاعات کامل تجهیزات به روز و با جزئیات در پایگاه داده سیستم ذخیره می گردد.



وی افزود: داشبرد مدیریتی قوی این سیستم قادر به فراهم کردن گزارش های مدیریتی کاربردی برای مدیران IT می باشد و مدیران به صورت سیستماتیک تمامی وقایع در حال انجام را مدیریت می نمایند. این سیستم کمک موثری به واحدهای فناوری اطلاعات در بالا بردن کیفیت سرویس به شهروندان می نماید.



مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و آمار شهرداری ساری اذعان داشت: روش های کنترل و ثبت اطلاعات، الویت بندی در انجام کارهای کارشناسان، ذخیره سوابق نگهداری و تعمیرات، انتخاب صحیح پیمانکاران متخصص، داشتن آرشیو کامل اطلاعات فنی، صرفه جویی در نیروی انسانی به علت تقلیل عملیات تعمیراتی و کنترل هزینه های نگهداری و تعمیرات از جمله مزایای این سیستم جامع است.



عظیمی بیان داشت: سیستم جامع مدیریت منابع IT در ساختمان شهرداری مرکزی ساری و همچنین شهرداری های مناطق یک و 3 به بهره برداری رسید و درصدد هستیم تا با رفع مشکلات موجود در سریع ترین زمان ممکن در شهرداری منطقه 2 نیز این سیستم را افتتاح کنیم.



ناصر وفايي نژاد مسئول مركز بهداشت شهرداري ساري با اشاره به مخالفتهاي جدي با طرح اتلاف سگهاي ولگردگفت: طرح زنده گيري آنها در دست بررسي است

وی ضمن بيان اين مطلب كه زنده گيري سگهاي ولگرد صرفه اقتصادي هم دارد گفت: با نگهداري آنها در سوله اي كه ايجاد مي شود ، سگهاي قابل استفاده براي دامداران را پرورش داده و سپس در اختيار آنها مي گذاريم و سپس در اختيار آنها مي گذاريم.

وي سپس به طرح مبارزه با جوندگان در سطح شهر پرداخت و افزود: طرح مبارزه با جوندگان بصورت اساسي و نه مقطعي در دست مطالعه است و چون هزينه بالايي دارد در حال رايزني هستيم تا بتوانيم از مرجع ديگري غير از شهرداري براي تهيه هزينه آن كمك بگيريم.



مسئول مركز بهداشت شهرداري ساري همچنين به مشاركت اين مركز در طرح تفكيك زباله از مبداء اشاره كرد و گفت: بسياري از طرح ها نياز به فرهنگ سازي دارند و چون طرح تفكيك زباله موضوعي مرتبط با بهداشت تلقي مي شود مركز بهداشت در نظر دارد تا با يك اقدام هماهنگ و همه جانبه كار فرهنگ سازي در اين زمينه را آغاز كند.



