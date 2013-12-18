به گزارش خبرنگار مهر،عباسعلی مدیح در مراسم گرامیداشت روز حمل و نقل و تجلیل از رانند گان درون شهری بیرجند اظهار کرد: یکی از زحمتکش‌ترین اقشار جامعه رانندگان تاکسی و اتوبوس درون شهری هستند.

وی با بیان اینکه جامعه رانندگان تاکسی و اتوبوس مظهر صبر و ایثار و تلاش هستند، تصریح کرد:این قشر بسیار مظلوم واقع شده‌اند و نیاز است که مشکلات آنان برطرف شود.

وی با بیان اینکه شهرداری بیرجند از نیروی‌های متخصص و کارشناسان زبده برخوردار است، افزود: شهرداری می‌تواند با کمک کارشناسان و نخبگان تحولاتی را باهمکاری مردم در امر ترافیک و خدمات شهری ایجاد کند.

مدیح در خصوص سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی بیرجند اظهارداشت: سازمان اتوبوسرانی بیرجند از سال 76 با تعداد 21 دستگاه شروع به فعالیت کرده است و اکنون با 160 اتوبوس که 120 عدد فعال هستند مشغول خدمت‌رسانی به عموم مردم است.

وی یکی از مشکلات این سازمان را عدم تخصیص اعتبار از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری اعلام کرد و بیان داشت: این موضوع باعث شده که عمر ناوگان اتوبوسرانی بیرجند افزایش پیدا کند.

شهردار بیرجند گفت: با توجه به متوسط عمر اتوبوس در کشور که پنج سال است عمر اتوبوس‌های سازمان اتوبوسرانی بیرجند از هفت سال گذشته است.

وی گفت: برطرف کردن مشکلات تنها قادر بوده ایم تعدادی از اتوبوس‌ها را بازسازی کنیم.

وی در ادامه به حمل و نقل مسافر با اتوبوس اشاره و عنوان کرد روزانه بیش از 70 هزار نفر از ناوگان اتوبوسرانی استفاده می‌کنند که هزینه تمام شده برای هر مسافر 560 تومان تمام می شود که یک سوم هزینه توسط دولت و یک سوم توسط شهرداری و یک سوم توسط مردم پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: دولت دو سال اخیر سهمیه خود را کامل پرداخت نکرده است و نتیجه آن خدمات کمتر به مردم است.

دکتر مدیح با اشاره به سفر 45 هزار نفر روزانه با تاکسی‌های درون شهری افزود: در سازمان تاکسرانی بیرجند که سابقه طولانی در خدمت‌رسانی دارد اکنون با 580 دستگاه مشغول به خدمت‌رسانی هستیم که عمده این تاکسی جدید هستند اما عمر تاکسی ها ما از متوسط کشوری بالاتر است.

وی گفت: اولین اتوبوس برای کتابخانه سیار با همکاری سازمان کتابخانه‌های عمومی استان راه اندازی شده است و امشب هم اولین اتوبوس مخصوص جانبازان و معلولین راه‌اندازی می‌شود.

شهردار بیرجند افزود: در آینده نزدیک دومین اتوبوس مخصوص معلولین و جانبازان راه‌اندازی می‌شود و این اتوبوس‌ها در محور شهرک بهزیستی – پایانه ابوذر خدمت رسانی خواهد کرد.