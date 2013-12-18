بازیکن تیم فوتبال آرسنال محروم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال یکشنبه در ورزشگاه اتحاد با نتیجه 6 بر 3 مقابل منچسترسیتی تن به شکست داد. در دقیقه 68 این دیدار "جک ویلشر" انگشت میانی خود را به سمت هواداران من سیتی نشان داد. این حرکت بازیکن آرسنال را داور مسابقه ندید اما از چشم تصاویر تلویزیونی پنهان نماند.

"آرسن ونگر"، سرمربی تیم فوتبال آرسنال، در این خصوص اظهار داشت: اگر جک ویلشر این کار را انجام داده باشد ما جریمه آن را می‌پذیریم.

بر پایه گزارش تلگراف، چنانچه داور مسابقه این صحنه را می‌دید این بازیکن را اخراج می‌کرد.

البته "لوییس سوارز"، مهاجم اروگوئه‌ای تیم فوتبال لیورپول در سال 2011 به دلیل انجام چنین کار مشابهی تنها یک جلسه محروم و 20 هزار پوند جریمه شده بود. "جک ویلشر" تا ساعت 18 امروز فرصت دارد از خود دفاع کند.

آرسنال در دو بازی آینده خود باید به مصاف تیم‌های چلسی و وستهام برود.