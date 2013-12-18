 تمام نفرات پرسپولیس هجومی هستند/ امیدوارم داور تحت تاثیر قرار نگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، انگین فیرات سرمربی تیم فوتبال سایپا البرز در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر پرسپولیس، ضمن بیان مطلب فوق گفت: فردا یک بازی بسیار سخت داریم زیرا پرسپولیس تیمی بزرگ با نفرات خوب است که هفته‌های اخیر نتایج خوبی را کسب کرده است.

وی با اشاره به غیبت علی زینعلی و اسحاق سبحانی در این بازی، اضافه کرد: تیم پرسپولیس با 6 گلی که به مس کرمان زد، باعث تعجب همگان شد. ضمن اینکه تمام نفرات این تیم هجومی هستند و 10 بازیکن گل زن دارد.

سرمربی تیم فوتبال سایپا البرز ادامه داد: خوشحالیم با تیمی بازی می‌کنیم که در صدرجدول قرار دارد؛ از چیزی نمی‌ترسیم و بازی رو به جلویی را برابر پرسپولیس انجام می‌دهیم و ان شاء الله نتیجه خوبی را هم بدست می‌آوریم.

وی در خصوص اینکه آیا نگران عملکرد داور در این بازی نیست، خصوصا بعد از اینکه مشخص شد 2-3 گل پرسپولیس برابر مس کرمان روی اشتباهات داوری رقم خورد، تاکید کرد: امیدوارم فردا قضاوت خوبی را از داور شاهد باشیم و داور بازی تحت تاثیر جو ورزشگاه قرار نگیرد. البته باید تاکید کنم در هفته‌های اخیر داوری به ضررمان بوده است.

انگین فیرات همچنین در مورد دلیل تغییرات بسیار در ترکیب این تیم گفت: در تیمی که بازیکن بزرگی ندارد و نفرات تیمش در یک سطح نیستند، این اتفاق طبیعی است و ما سعی می‌کنیم با این کار نقاط ضعف‌مان را برطرف کنیم.