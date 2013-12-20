ادعای لیبرمن درباره جدی بودن صهیونیست ها در مذاکره با فلسطینیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، آویگدور لیبرمن در دیدار با "وانگ یی" در سرزمین‌ های اشغالی مدعی جدی بودن این رژیم در روند مذاکرات سازش و دستیابی به توافق با مقامات فلسطینی در آینده نزدیک شد.



اظهارات لیبرمن درحالیست که در پی سفر وزیر خارجه چین به سرزمین های اشغالی از سه شنبه گذشته تاکنون و در جریان دیدار وانگ یی با "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی و ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بر اثر حملات صهیونیست ها به مناطق جنین و کالکلیا دو فلسطینی شهید شدند.



از سوی دیگر منابع آگاه فلسطینی خاطرنشان کردند: طرفین مذاکره تاکنون درباره دستور کار مذاکرات به توافق نرسیده اند. طرف اسرائیلی بر این موضوع اصرار دارد که آمریکا در مذاکرات حضور نداشته باشد، اما طرف فلسطینی خواهان میانجیگری آمریکا در مذاکرات است.



مذاکرات سازش پس از سه سال توقف، 30 جولای (8 مرداد) در واشنگتن از سر گرفته شد. این مذاکرات در حالی از سر گرفته شده است که گروه های فلسطینی با آن مخالف هستند و معتقدند این مسئله به احقاق حقوق ملت فلسطین منجر نخواهد شد.