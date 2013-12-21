نمایشگاه کتاب فرصتی برای انس کودکان با کتاب و کتابخوانی/ انتشار نشریه پاییزه یکی یکدونه

ملیحه مومن‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه چهارمین نمایشگاه کتاب البرز برگزاری این نمایشگاه را فرصت مناسبی برای آشنایی هر چه بیشتر کودکان با کتاب خوانی دانست.

وی افزود: در این نمایشگاه کتاب هایی متناسب با سلایق کودکان و نوجوانان دیده شده است.

مومن پور از برپایی غرفه خاص کودکان و نوجوانان نیز در این نمایشگاه خبر داد و گفت: نشریه « یکی یک دونه» به عنوان نخستین نشریه تخصصی کودک در استان در دوره از برپایی نمایشگاه کتاب پربار حضور پیدا کرده است.

وی افزود: این نشریه با تولید محتوای کیفی سعی دارد تا از بستر آموزش، داستان و تصاویر موضوعاتی را در حوزه زندگی شهروندی، سلامت، فرهنگ دینی، ادبیات و... برای کودکان و نوجوانان نهادینه سازد.

مومن‌پور یادآور شد: در این دوره از نمایشگاه نیز شاهد استقبال خوبی از سوی خانواده ها بوده ایم و این امر خود ضرورت نگاه ویژه مسئولان امر به حمایت از فعالان در عرصه تولید کتاب ها و نشریات حوزه کودک و نوجوان را یادآور می شود.

انتشار سیزدهمین شماره نشریه یکی یکدونه

وی در ادامه از انتشار سیزدهمین شماره نشریه یکی یک دونه نیز خبر داد و گفت: این نشریه با هدف فرهنگ سازی و آموزش مهارت های فردی و قوانین شهروندی در زمینه های مختلف برای مخاطبان در 40 صفحه تولید محتوا می کند.



مومن پور ادامه داد: این ماهنامه در شماره جدید خود همچون گذشته با سرفصل های متعددی سعی دارد اطلاعات بیشتری در حوزه های وسیع ترو مباحث کاربردی را به کودکان آموزش دهد که دعاهای کودکانه، نشانی خدایی شدن شعر داستان مسافر کوچولو، شکرستان، ماجراهای چالان و چولان و بازی و سرگرمی از مباحث همیشگی این نشریه است.