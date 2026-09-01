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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

همسر نتانیاهو باز هم جنجال به پا کرد

همسر نتانیاهو باز هم جنجال به پا کرد

همسر نتانیاهو با مطرح کردن اتهاماتی علیه یکی از مقامات نظامی سابق رژیم صهیونیستی مجددا جنجال آفرید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز آو اسرائیل، ساره نتانیاهو همسر نخست وزیر رژیم صهیونیستی یائیر گولان معاون سابق رئیس ستاد ارتش این رژیم را متهم کرده که از قبل در جریان عملیات طوفان الاقصی قرار داشته بود.

گولان نیز با رد این اتهامات تاکید کرده که قصد دارد از همسر نخست وزیر رژیم صهیونیستی شکایت کند.

حزب وابسته به گولان تاکید کرده که نتانیاهو به جای عذرخواهی به دلیل قصور در اتخاذ تدابیر امنیتی تلاش می کند از زیر بار مسئولیت این واقعه شانه خالی کند.

در حالی که کابینه نتانیاهو مانع تشکیل کمیته رسمی بعد از گذشت سه سال از وقوع عملیات طوفان الاقصی با هدف ریشه یابی خلأهای امنیتی شده، همسر وی تاکید کرد که باید یک کمیته تحقیقاتی در خصوص بررسی احتمال خیانت میان مقامات صهیونیست تشکیل شود.

گادی آیزنکوت رقیب اصلی نتانیاهو نیز تصریح کرد که وی از بزرگترین شکست تاریخ جعلی رژیم صهیونیستی فرار می کند.

این روزها نام همسر نتانیاهو در رسانه های خبری به دلیل موضع گیری ها و رفتارهای جنجالی اش از جمله مصرف الکل و بدرفتاری با کارمندان زیاد دیده می شود.

کد مطلب 6934203

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