وزش بادهای نسبتاً شدید در استان سمنان

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وزش بادهای نسبتاً شدید در اقصی نقاط استان سمنان همزمان با ۲۴ ساعت منتهی به روز سه شنبه خبر داد.

وی با بیان اینکه ایوانکی با ۵۸ کیلومتر بر ساعت شاهد پرسرعت ترین بادها بود، افزود: سرعت وزش باد در سمنان ۴۰، شاهرود ۳۲، دامغان ۳۶، گرمسار ۴۳ و بیارجمند ۳۲ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان اعلام کرد: در ۲۴ ساعت اخیر سرعت وزش باد در آرادان ۵۰، بسطام ۲۹، میامی ۳۲، رضوان و شهمیرزاد ۴۳، حسینان ۴۳، باغستان ۱۴ و مجن ۲۲ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مصطفوی افزود: سرعت وزش باد در مهدیشهر ۴۷، نردین هفتریال امیریه ۲۵، سرخه ۴۰، قلعه نوخرقان ۱۸، کلاته خیج ۲۲ و فولاد محله ۴۷ کیلومتر بر ساعت بوده است.

وی ادامه داد: سرعت وزش باد همچنین در ایستگاه غدیر شاهرود ۲۹، فرودگاه سمنان ۳۲، پرور ۵۴، آهوان ۲۵ و افتر ۴۷ کیلومتر بر ساعت به ثبت رسیده است.