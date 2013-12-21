به گزارش خبرنگار مهر، تیم ایندیانا پیسرز بامداد امروز شنبه در سالن اختصاصی خود "بنکرز لایف فیلدهوس" میزبان هوستون راکتس بود که این تیم را با برتری 114 بر 81 پشت سر گذاشت. در این بازی که در حضور 18 هزار و 165 نفر برگزار شد "پل جورج" با کسب 24 امتیاز و 9 ریباند نقش مهمی را در کسب این برد برای پیسرز ایفا کرد. این در حالی بود که "دوایت هاوارد" سنتر تیم راکتس هم 19 امتیاز و 12 ریباند به نام خود ثبت کرده بود با این حال این بازیکن ملی‌پوش و هم تیمی هایش شکست سنگینی را متحمل شدند.

تیم میامی هیت، نزدیک‌ترین تعقیب کننده ایندیانا هم در برابر ساکرامنتو کینگز به برتری 122 بر 103 دست یافت که "لبرون جیمز" با کسب 18 امتیاز، 6 ریباند و 8 پاس گل شب آرامی را در قیاس با دیگر دیدارهای تیمش پشت سر گذاشت با این حال "کریس بوش" و "دواین وید" دو ستاره ارزشمند این تیم به ترتیب 25 و 20 امتیاز کسب کردند تا میامی در حضور 19 هزار و 600 هوادارش در سالن "امریکن ایرلاینز" بیستمین برد فصل را جشن بگیرد. در این بازی "دیمارکوس کازینز" سنتر تیم ساکرامنتو هم به تنهایی 27 امتیاز برای تیمش کسب کرده بود.

نمایی از بازی بامداد امروز میامی برابر ساکرامنتو. دواین وید از ارکان برد مدافع عنوان قهرمانی بود

دالاس موریکس هم با وجود درخشش "ژوزه کالدرون" اسپانیایی و "درک نوویتسکی" آلمانی برابر تورنتو رپتورز شکست نزدیک 109 بر 108 را متحمل شد. این دو بازیکن به ترتیب 23 و 22 امتیاز کسب کرده بودند. "کیلی لاوری" گارد تیم رپتورز در این دیدار 20 امتیاز گرفت و بهترین یار تیمش بود. 19 هزار و 406 نفر در سالن "امریکن ایرلاینز" شهر دالاس این بازی را تماشا کردند.

در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل آمد:

* دنور ناگتس 99 - فیلادلفیا سونی سیکسرز 103

* دیترویت پیستونز 106 - شارلوت بابکتس 116

* کلیولند کاوالیرز 114 - میلواکی باکس 111

* آتلانتا هاوکس 118 - یوتا جاز 85

* فیلادلفیا سونی سیکسرز 121 - بروکلین نتز 120

* لس آنجلس لیکرز 104 - مینه سوتا تیمبروولوز 91