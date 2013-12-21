به گزارش خبرنگار مهر، جواد سهامیان مقدم امروز در نشستی خبری از آغاز اجرای طرح بیمه جامع روستائیان از امروز خبرداد و گفت: در پی جلسه ای که با معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد و تاکید دولت بر ارتقای سطح امید در روستائیان، برنامه ریزی برای پوشش های بیمه ای به روستائیان در ابعاد مختلف آغاز شد.

مدیرعامل بیمه ایران با اعلام اینکه طرح مذکور در سه مدل به روستائیان ارائه می شود، افزود: در طرح اول ساختمان ها، تاسیسات و اثاثیه منازل مسکونی در قبال خطراتی مانند آتش سوزی، انفجار، زلزله، صاعقه، طوفان، انفجار، سنگینی برف و غیره، در طرح دوم اثاثیه منازل مسکونی و ادوات کشاورزی در مقابل سرقت تحت پوشش بیمه قرار می گیرد و در طرح سوم بیمه همسایگان مدنظر است.

وی افزود: در طرح بیمه جامع روستائیان، پوشش های بیمه ای نقص عضو، محصولات باغی، علوفه، انبار علوفه، دامی و غیره ارائه می شود. همچنین اگر منازل مسکونی در اثر حوادث مذکور تخریب شود و امکان سکونت نداشته باشد، هزینه اجاره موقت در محل دیگر توسط بیمه ایران انجام می شود.

سهامیان مقدم با اشاره به اینکه اجرای این طرح با همکاری پست بانک خواهد بود، تصریح کرد: برای اجرای این طرح دفترچه های بیمه ای تهیه شده است و همکاران بیمه ای به درب منازل روستائیان مراجعه خواهند کرد. همچنین مبلغ حق بیمه در طرح اول سالانه 25 هزار تومان، در طرح دوم 50 هزار تومان و در طرح سوم 75 هزار تومان است.

وی از آماده کردن طرحی برای ارائه به دولت مبنی بر اینکه در اجرای فاز دوم یارانه ها به جای پرداخت نقدی، پوشش های بیمه ای که آینده مردم را می سازد، در نظر گرفته شود، خبرداد و افزود: همچنین در طرح دیگری که به دولت ارائه خواهیم کرد با مشارکت پدر نوزادان و دولت، سرمایه قابل توجهی تا 20 سالگی برای فرزندان اندوخته می شود.

مدیرعامل بیمه ایران گفت: براساس بررسی های صورت گرفته، ظرفیت نمایندگی های ایران تا 4 هزار و 100 نماینده حقیقی و حقوقی می تواند افزایش یابد.