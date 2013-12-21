شرایط رویانیان برای ماندن در پرسپولیس اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان که با حضورش در باشگاه پرسپولیس طرح‌های اقتصادی زیادی را برای درآمدزایی باشگاه آغاز کرده بود طی هفته ها و روزهای اخیر با مشکلات زیادی مواجه شده و اختلافاتی که بین او و برخی اعضای هیات مدیره ایجاد شده بود، باعث شد وی با اعلام کناره گیری و استعفا امور باشگاه را به قائم مقام خود واگذار کند.

با این حال در شرایطی که عنوان شده بود بزودی جانشین رویانیان مشخص خواهد شد، امروز شنبه وزارت ورزش و جوانان با صدور بیانیه ای تاکید کرد هیچ قصدی برای ایجاد تغییرات در هیات مدیره باشگاه استقلال و پرسپولیس ندارد. در این اطلاعیه آمده است:

« طی روزهای گذشته شایعات و اخباری در رسانه‌های گروهی مبنی بر تصمیم وزارت ورزش و جوانان برای تغییرات مدیریتی در هیات مدیره و مدیران عامل دو باشگاه استقلال و پرسپولیس منتشر شده که انعکاس این اخبار غیر واقعی نگرانی‌هایی را در هوادران و افکار عمومی ایجاد کرده است.

لذا با توجه به اهمیت موضوع و برای روشن شدن اذهان عمومی تاکید می‌شود که در وضع کنونی تغییرات مدیریتی در این دو باشگاه در دستور کار وزارت ورزش و جوانان نیست و انتظار می‌رود هیات مدیره باشگاه‌های ‌استقلال و پرسپولیس امور و وظایف اصلی دو باشگاه را با جدیت و اهتمام هر چه بیشتر دنبال کنند و اجازه ندهند که شایعات و اخبار نادرست مدیریت و هواداران این باشگاه ها را دچار حاشیه کنند.

بدیهی است در حال حاضر عمده ترین موضوع مورد نظر وزارت ورزش و جوانان در مدیریت آینده این دو باشگاه، پی گیری خصوصی سازی است که پس از بررسی های کارشناسی در کارگروه ذی ربط و جمع بندی تصمیمات نتایج آن به اطلاع افکار عمومی رسانده خواهد شد.»

پس از انتشار این اطلاعیه انتظار این بود که محمد رویانیان با قدرت به کارش در پرسپولیس ادامه دهد اما وی در نامه ای به وزیر ورزش و جوانان شرایطش برای ادامه فعالیت در این باشگاه را اعلام کرده است. خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد یکی از شرایط رویانیان این است که چند عضو فعلی هیات مدیره برکنار شوند و سه عضو جدید به هیات مدیره اضافه شوند که اعضای جدید بتوانند برای باشگاه درآمدزایی کنند تا بخشی از مشکلات مالی باشگاه حل شود.

رویانیان همچنین تاکید کرده اگر وزارت ورزش و جوانان تصمیم دارد به باشگاه پرسپولیس پولی ندهد اما باشگاه را به مدت چهار سال به صورت پیمانی در اختیار وی قرار دهد تا بتواند با طرح‌هایی که دارد درآمدزایی کند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در نامه خود برای وزیر ورزش و جوانان که بر روی سایت باشگاه قرار گرفته نوشته است:

«در شرایطی که در باشگاه فرهنگی – ورزشی پرسپولیس به لطف حمایت‌های همه جانبه هواداران عزیز و فهیم و تلاش‌های شبانه روزی اتفاقاتی بی‌سابقه و تاریخی رخ داده و با تلاش و همت سرمربی، کادر فنی و بازیکنان، تیم فوتبال پرسپولیس نیز پس از چند سال ناکامی و بحران به ساحل آرامش رسیده و علاوه بر صدرنشینی رکوردهای تاریخی از خود برجای گذاشته به رغم کم لطفی‌ها، بی‌مهری و موانع متعدد که عرصه را بر بنده تنگ کرده برای ادامه فعالیت و برآورده کردن انتظارات میلیون‌ها عاشق پرسپولیس خواسته‌ای دارم که به زعم خودم و شاید خیلی‌ها منطقی و معقول است و در صورت تحقق یکی از دو نکته ذیل به فعالیت خود ادامه خواهم داد.»



در ادامه اطلاعیه مدیرعامل پرسپولیس آمده است: «در شرایطی که برخی تیم‌های لیگ برتری از بودجه کلان و دولتی بهره‌مند بوده و همواره در رفاه و آرامش هستند پرداخت بودجه 10 میلیارد تومانی مصوب مجلس محترم شورای اسلامی که تنها یک میلیارد تومان آن به باشگاه پرداخت شده خواسته منطقی و معقول بنده است و اگر به دلیل موانع قانونی و سایر ملاحظات امکان پرداخت این بودجه به باشگاه وجود ندارد با اضافه شدن دو فرد علاقمند به پرسپولیس، واجد صلاحیت و دارای تمکن مالی بالا به هیات مدیره موافقت شود تا در کنار درآمدزایی‌های دیگر بتوانیم به تعهدات خود در قبال تیم فوتبال و سایر امور باشگاه عمل نماییم. افراد مورد نظر برای حضور در هیات مدیره باشگاه نفراتی هستند که آمادگی خود را به بنده اعلام کرده‌اند.



امید آن است که در شرایط کنونی به جای چوب لای چرخ گذاشتن‌ها، لحاظ منافع شخصی و برخی اختلافات شاهد همدلی‌ها، اتحاد و همکاری‌های لازم برای سربلندی پرسپولیس و شادی میلیون‌ها هواداری باشیم که دل در گرو عشق به تیم محبوب خود دارند. بنده نیز بنا ندارم که سکوت را شکسته و بسیاری از کم‌لطفی‌ها و ناگفته‌ها را به زبان بیاورم، چرا که مصلحت و موفقیت پرسپولیس عزیز در گرو حفظ آرامش آن می‌دانم و لاغیر.»

