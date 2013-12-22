۱ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۴۲

خبر فوری/

انفجار یک دستگاه اتوبوس در نزدیکی تل‌آویو

رسانه های عربی به نقل از منابع صهیونیستی از انفجار یک دستگاه اتوبوس در نزدیکی تل آویو خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رادیو رژیم صهیونیستی از انفجار یک دستگاه اتوبوس در نزدیکی تل آویو خبر داد.

منابع صهیونیستی اعلام کرده اند: این انفجار تلفاتی در پی نداشته است.

تاکنون جزئیات بیشتری از این انفجار منتشر نشده است.

