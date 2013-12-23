درخواست بازیکن دو رگه برای دعوت شدن به تیم ملی نیجریه!

به گزارش خبرنگار مهر، "لئون بالگون" که پدری نیجریه‌ای و مادری آلمانی - ایتالیایی دارد در حال حاضر 25 ساله است و در تیم فوتبال دوسلدورف آلمان در بوندس لیگای دو در پست دفاع بازی می‌کند. لئون در آخرین مصاحبه خود برای حضور در تیم ملی نیجریه اظهار تمایل کرده و از کادر فنی این تیم خواسته است او را به تیم ملی این کشور دعوت کنند.

وی گفت: این برای من باعث افتخار است که بتوانم برای کشوری که پدرم در آن متولد شده، بازی کنم چون پدرم همیشه به ملیت نیجریه‌ای خود افتخار می‌کند.

لئون با اشاره به حضورش در تیم دوسلدورف هم افزود: این احساس خوبی نیست که در لیگ دسته دوم بازی کنید ولی بوندس لیگای 2 آلمان یک لیگ قدرتمند است و از بسیاری از لیگ‌های برتر اروپایی هم کیفیت بیشتری دارد.

وی در پاسخ به این سئوال که چطور به دعوت شدن به تیم نیجریه امیدوار است، در حالی که بازی‌هایش دیده نمی‌شود، گفت: هیچ کسی با من حتی یک تماس هم نگرفت. هیچ کسی برای تماشای بازی‌های من به آلمان نیامد. اگر آنها این کار را بکنند، من هم به شدت علاقه دارم که برای نیجریه بازی کنم.

تیم ملی نیجریه در جام جهانی برزیل با تیم‌های ایران، بوسنی و هرزگوین و آرژانتین همگروه است.