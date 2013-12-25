مشاور امور زنان وزارت كشور منصوب شد

به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور طی حکمی دکتر فهیمه فرهمندپور را به سمت مشاور وزیر در امور زنان و خانواده منصوب کرد.

در اين حكم آمده است: سرکار خانم دکتر فهیمه فرهمندپور، سلام علیکم، با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند و موثر در حوزه مسائل مربوط به امور بانوان به موجب این حکم سرکار را به سمت مشاور وزیر در امور زنان و خانواده منصوب می نمایم.

سیاست گذاری، برنامه ریزی و اهتمام به جامع امورات زنان، تلاش در جهت تحکیم و تعالی بنیان خانواده، برقراری ارتباط مستمر با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای ذیربط در امور بانوان به منظور تبادل نظر و آگاهی از طرح ها و برنامه ها و ایجاد تعامل و تقویت همکاریها در جهت رفع مسائل و مشکلات زنان، هماهنگی در امور زنان استانداریها و نظارت بر اجرای سیاست ها و برنامه ها در امور زنان وزارت کشور و استانداریها، بررسی و مطالعه و فراهم سازی زمینه و بستر حضور زنان در عرصه فعالیتهای مختلف در راستای برنامه ها و اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید از جمله مواردی است که انتظار دارد از طریق تدوین و تنظیم برنامه مناسب و کارآمد نسبت به تحقق آن کوشش نمائید.

توفیق روزافزونتان را در پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای "مدظله العالی" در جهت پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.