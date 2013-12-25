سرمایه 160 میلیارد ریالی صندوق حمایت از کشاورزی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، نوذر منفرد سهشنبهشب در نشست مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی با استاندار بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی در حوزه کشاورزی است و باید از این ظرفیتها به نحو مطلوب بهره ببریم.
وی با اشاره به فعالیت صندوق حمایت از کشاورزی در استان افزود: این صندوق از سال 87 در استان فعال شده و در 2 سال اخیر با شتاب بیشتری حرکت کرده است.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان بوشهر خاطرنشان کرد: هماکنون 189 تشکل بخش کشاورزی در استان بوشهر تحت پوشش این صندوق در استان قرار دارند.
منفرد تصریح کرد: بیش از 49 درصد سهام صندوق توسعه حمایت از کشاورزی متعلق به کشاورزان و 51 درصد نیز سهم دولت است.
وی اضافه کرد: شرکتهای پرورش میگو، گلخانهداران، صنایع فرآوری کشاورزی، نخلداران، اتحادیه دامداران و تعاونیهای تولیدی و ... از جمله مجموعههای تحت پوشش این صندوق هستند.
توسعه بازار سرمایهگذاری بخش کشاورزی استان
مدیرکل جهاد کشاورزی استان بوشهر خاطرنشان کرد: صندوق حمایت به دنبال توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی است و برای واگذاری کار به بخش خصوصی تلاش میکند.
منفرد ابراز داشت: هماکنون سرمایه این صندوق در استان بوشهر 160 میلیارد ریال است و برای راهاندازی صندوق حمایت در شهرستانهای مختلف استان آمادگی داریم.
وی تاکید کرد: توسعه بازار سرمایهگذاری بخش کشاورزی استان از مهمترین فعالیتهای این صندوق است و تاکنون در بستهبندی خرما، آبزیپروری به ویژه میگو، زراعت و باغبانی و دام و طیور فعالیتهای قابل قبولی انجام داده است.
منفرد گفت: این صندوق در توسعه آبیاری تحت فشار در استان اقدامات ارزندهای انجام داده و تاکنون 11 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان را تحت پوشش این آبیاری قرار داده و بیش از 250 میلیارد ریال تسهیلات با نرخ 4 درصد در استان پرداخت کرده است.
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