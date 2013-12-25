بیست وهفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با موضوع «قرآن کریم و نقش آن در وحدت اسلامی» از 27 تا 29 دی ماه در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار می شود.

حدود 400 نفر از علما، نخبگان و شخصیتهای مؤثر جهان اسلام از سراسر جهان میهمان این کنفرانس هستند که همزمان با هفته وحدت برگزار می شود.



از سال گذشته اولین جمعه هفته وحدت به عنوان روز جهانی حضرت رسول اکرم(ص) تعیین شده است، امسال نیز این برنامه یک روز قبل از مراسم افتتاحیه کنفرانس با برگزاری جشن، تعظیم رسول اکرم (ص) و ترویج فرهنگ محمدی در نقاط مختلف کشور اجرا می شود.



در مراسم افتتاحیه و اختتامیه این دوره از کنفرانس دو نفر از شخصیتهای درجه اول کشور سخنرانی خواهند کرد.

همچنین قرار است اجلاس عمومی مجمع عمومی تقریب مذاهب اسلامی به منظور انتخاب رئیس و تصویب برنامه های چهار سال آینده برگزار شود.