سخنرانی روحانی و هاشمی رفسنجانی در کنفرانس وحدت اسلامی/ گردهمایی هزار و 380 عالم شیعی و سنی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی طی نشست خبری روز سه شنبه 17 دیماه از برگزاری بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی خبر داد و گفت: کنفرانس امسال با عنوان «قرآن کریم و نقش آن در وحدت امت اسلامی » از 27 تا 29 دیماه در سالن اجلاس سران تهران برگزار می شود.

وی افزود: امسال سه برنامه ویژه در هفته وحدت برگزار می شود؛ اولین برنامه برگزاری بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی است که برای همین منظورعلاوه بر حضور اعضای مجمع عمومی مجمع التقریب از سراسر جهان، مهمانان ویژه ای نیز دعوت شده اند. دومین برنامه برپایی «جشن بزرگ میلاد پیامبر رحمت(ص)» درسراسر جهان است که برنامه های ویژه ای در پایتخت بسیاری از کشورهای جهان برگزار می شود و «شب شعر نبوی» عنوان سومین ویژه برنامه هفته وحدت است که در داخل و خارج کشور برگزار خواهد شد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به برگزاری «جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص)» در هفته وحدت سال آینده، اظهار امیدواری کرد که در سالهای آینده امکان برگزاری برنامه های ویژه هنری و ورزشی نیز فراهم شود.

وی اعلام کرد: در کنفرانس بیست و هفتم وحدت اسلامی از شخصیتهای سرشناس و تأثیرگذار از نقاط مختلف جهان دعوت به عمل آمده است و تعداد زیادی از شخصیتهای سنی و شیعه شکت خواهند کرد همچنین مرجعیت عالیه شیعیان در قم و نجف و برخی از شخصیتهای جامعه الازهر مصر و تعداد زیادی از مفتیان اعظم جهان اسلام و نیز شخصیتهای برجسته دینی و علمی جهان اسلام در این کنفرانس شرکت خواهند داشت. تقریبا 380 شخصیت خارجی از 58 کشور جهان و حدود هزار نفر از علمای شیعه و سنی داخل کشور در بیست و هفتمین کنفرانس وحدت اسلامی شرکت می کنند.

حجت الاسلام والمسلمین اراکی به تشریح برنامه های سه روزه کنفرانس وحدت پرداخت و گفت: از روز پنجشنبه 26 دیماه به تدریج میهمانان خارجی به کشور وارد می شوند و در بعد از ظهر پنجشنبه زیارت مرقد مطهر امام خمینی(ره) را خواهیم داشت و صبح روز جمعه 27 دیماه مراسم افتتاحیه کنفرانس وحدت اسلامی با سخنرانی ریاست محترم جمهوری و حضور شخصیتهای برجسته داخلی و خارجی جهان اسلام برگزار می شود.

وی از برگزاری جشن بزرگ پیامبر رحمت در بعد از ظهر روز جمعه 27 دیماه با مشارکت سپاه محمدرسول الله(ص) و بسیج مستضعفین در مصلی بزرگ تهران و با حضور بیش از 10 هزار نفر خبر داد و گفت: مقدمات برگزاری این جشن در شهرهای مختلف ایران اجرا شده است همچنین در برخی از پایتختهای کشورهای خارجی از جمله لبنان، ترکیه، پاکستان، انگلیس و ... این جشن برپا می شود و امیدواریم با برگزاری این جشن زمینه اتحاد هرچه بیشتر مسلمین حول محور رسول اکرم(ص) فراهم گردد.



دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: در روز شنبه و یکشنبه 28 و 29 دیماه کمیسیونهای شش گانه کنفرانس وحدت اسلامی تشکیل می شود و در این کمیسیونها مسائل مختلف جهان اسلام و مسلمین و دیپلماسی وحدت در جهان اسلام مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. علاوه بر کمیسیونها، کمیته های فرعی نیز تشکیل جلسه داده و مباحث مربوط به وحدت اسلامی و مشکلات فتنه طایفه ای و مذهبی را در جهان اسلام بررسی می کنند. از جمله این کمیته ها، کمیته صلح یا کمیته مساعی حمیده است که در آن گزارشی از فعالیت گذشته ارائه خواهد شد و تصمیمات جدیدی درباره این کمیته گرفته خواهد شد. همچنین در کمیسیون ویژه بانوان کمیته صلح درباره فعالیت اتحادیه زنان مسلمان تصمیماتی گرفته خواهد شد.



وی حضور مهمانان در نمازجمعه ، سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه توسط دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، بازدید از منزل امام خمینی در جماران، بازدید از نقاط مختلف کشور به ویژه مناطق سنی نشین، شرکت در جشن بزرگ پیامبر رحمت(ص) و دیدار مهمانان کنفرانس وحدت با مقام معظم رهبری را از دیگر برنامه ها اعلام کرد.

حجت الاسلام والمسلمین اراکی تأکید کرد: امیدواریم بتوانیم امسال در کنفرانس وحدت تصمیمات مؤثر و عملی پیرامون مشکلات جهان اسلام به ویژه مسائل مربوط به مقابله با فتنه و تفرقه انگیزی و جنگ طایفه ای و مذهبی داشته باشیم و تصمیمات مؤثری درباره جریان تکفیر و خشونت و ترور داشته باشیم.

وی اعلام کرد: یکی از کمیسیونهایی که در کنفرانس بیست و هفتم وحدت اسلامی برگزار می شود، کمیسیون ویژه پیگیری پیشنهاد ریاست محترم جمهوری به سازمان ملل متحد درباره جهانی خالی از خشونت و ترور است که امیدواریم این کمیسیون بتواند مباحث خوب و تصمیمات مؤثری بگیرد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی درباره برنامه های مجمع در جلوگیری از برخی رفتارهای ضد تقریبی داخل کشور گفت: ما جلسات مختلفی را با نهادها و مراکز گوناگون از جمله جامعه مداحین، ائمه جماعات، رسانه ها، مراجع تقلید و ... داشته ایم و اگر فعالیتهای مجمع تقریب در راستای جلوگیری از گسترش رفتارهای ضدتقریبی نبود، شاید با فجایعی رویرو می شدیم اما به هرحال سازماندهی های خارجی برای ایجاد تفرقه و نیز عدم همکاری برخی نهادها، این فعالیت ما را با وجود اثرگذاری گسترده، برجسته نکرده است و باید همه نهادها و مؤسسات کشور و همه عناصر دلسوز و حکیم دست به دست هم دهند تا شاهد یک اجماع تام درباره بحث تقریب و وحدت باشیم.

وی افزود: برخی اظهارنظرها و رفتارها از سوی بعضی افراد خود موجبات تفرقه را به وجود می آورد و برای جلوگیری از آن نیاز به فرهنگ سازی گسترده داریم و این مسئله نیاز به تصویب مواد قانونی در برخورد با کسانی است که اظهارات و فعالیتهای ضدتقریبی دارند که مجلس شورای اسلامی در این زمینه باید ما را یاری کند. با تعیین معاونت اقوام و اقلیتهای مذهبی توسط ریاست محترم جمهوری امید ما در این زمینه بیشتر شده است تا از نهادهای دولتی و اثرگذار کشور در راستای تقریب بهره ببریم.

حجت الاسلام والمسلمین اراکی در پایان از برگزاری مراسم اختتامیه بیست و هفتمین کنفرانس وحدت اسلامی در روز 29 دیماه مصادف با ولادت حضرت محمدمصطفی(ع) با سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در سالن اجلاس سران تهران خبر داد.

