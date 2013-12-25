به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون گلف، کیکاوس سعیدی ضمن بیان این مطلب: بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت ورزش و جوانان مجمع عمومی عادی فدراسیون جهت تصویب برنامه‌های راهبردی و تصویب بودجه سال 93 اواخر دی ماه سال جاری در تهران با حضور اعضاء برگزار خواهد شد.



وی همچنین اظهار داشت: با توجه به تاکیدات حوزه معاونت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، مجامع انتخاباتی استان‌های خراسان جنوبی، مازندران، کرمان و گلستان که توسط سرپرست هیات اداره می‌شدند نیز تشکیل و روسای آنها با رای اعضای مجمع برای یک دوره 4 ساله منصوب شدند، ضمن اینکه مجامع مابقی استان‌های باقیمانده تا پایان سال جاری برگزار خواهد شد.



رئیس فدراسیون گلف همچنین در خصوص سطوح مختلف لیگ گلف گفت: رقابتهای لیگ برتر و لیگ دسته یک آقایان طی هفته‌های آینده برگزار و پرونده این دور از مسابقات تا پایان سال جاری بسته خواهد شد، ضمن اینکه دور برگشت لیگ بانوان نیز بر اساس برنامه ریزی و پیش بینی های انجام شده اسفند ماه در تهران انجام خواهد شد.



کیکاوس سعیدی درباره ارسال لوازم و تجهیزات گلف به هیات‌های گلف استان‌ها اذعان داشت: لوازم تخصصی گلف طی 2 مرحله در سال جاری میان استان‌ها توزیع شد تا دراین راستا نیاز استان‌ها در خصوص استعدادیابی و برگزاری دوره‌های آموزشی تامین شود.



سعیدی همچنین ضمن اشاره به دیدار خود با گودرزی وزیر ورزش و جوانان خاطر نشان ساخت: طی این دیدار گزارشی از وضعیت گلف کشور ارائه و چالش‌های پیش روی این رشته ورزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، در این دیدار وزیر ورزش بر مباحثی همچون برون سپاری، تمرکز زدایی و تقویت بخش خصوصی و غیر دولتی اشاره و توسعه گلف در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش علمی کشور را مورد تاکید قرار داد.