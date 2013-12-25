به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون گلف، کیکاوس سعیدی ضمن بیان این مطلب: بر اساس هماهنگیهای صورت گرفته با وزارت ورزش و جوانان مجمع عمومی عادی فدراسیون جهت تصویب برنامههای راهبردی و تصویب بودجه سال 93 اواخر دی ماه سال جاری در تهران با حضور اعضاء برگزار خواهد شد.
وی همچنین اظهار داشت: با توجه به تاکیدات حوزه معاونت ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان، مجامع انتخاباتی استانهای خراسان جنوبی، مازندران، کرمان و گلستان که توسط سرپرست هیات اداره میشدند نیز تشکیل و روسای آنها با رای اعضای مجمع برای یک دوره 4 ساله منصوب شدند، ضمن اینکه مجامع مابقی استانهای باقیمانده تا پایان سال جاری برگزار خواهد شد.
رئیس فدراسیون گلف همچنین در خصوص سطوح مختلف لیگ گلف گفت: رقابتهای لیگ برتر و لیگ دسته یک آقایان طی هفتههای آینده برگزار و پرونده این دور از مسابقات تا پایان سال جاری بسته خواهد شد، ضمن اینکه دور برگشت لیگ بانوان نیز بر اساس برنامه ریزی و پیش بینی های انجام شده اسفند ماه در تهران انجام خواهد شد.
کیکاوس سعیدی درباره ارسال لوازم و تجهیزات گلف به هیاتهای گلف استانها اذعان داشت: لوازم تخصصی گلف طی 2 مرحله در سال جاری میان استانها توزیع شد تا دراین راستا نیاز استانها در خصوص استعدادیابی و برگزاری دورههای آموزشی تامین شود.
سعیدی همچنین ضمن اشاره به دیدار خود با گودرزی وزیر ورزش و جوانان خاطر نشان ساخت: طی این دیدار گزارشی از وضعیت گلف کشور ارائه و چالشهای پیش روی این رشته ورزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، در این دیدار وزیر ورزش بر مباحثی همچون برون سپاری، تمرکز زدایی و تقویت بخش خصوصی و غیر دولتی اشاره و توسعه گلف در دانشگاهها و مراکز آموزش علمی کشور را مورد تاکید قرار داد.
رئیس فدراسیون گلف از برگزاری مجمع عمومی عادی این فدراسیون تا اواخر دی ماه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون گلف، کیکاوس سعیدی ضمن بیان این مطلب: بر اساس هماهنگیهای صورت گرفته با وزارت ورزش و جوانان مجمع عمومی عادی فدراسیون جهت تصویب برنامههای راهبردی و تصویب بودجه سال 93 اواخر دی ماه سال جاری در تهران با حضور اعضاء برگزار خواهد شد.
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