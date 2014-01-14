  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۲۶

با حضور معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای؛

مجمع عمومی فدراسیون گلف برگزار شد

مجمع عمومی فدراسیون گلف برگزار شد

مجمع عمومی فدراسیون گلف با حضور سجادی معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک، مسئولان فدراسیون و روسای هیاتهای گلف سراسر کشور در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در مجمع عمومی سالیانه فدراسیون گلف تاکید کرد: انتخابات فدراسیون‌ها باید قبل از اتمام دوره چهار ساله برگزار شود تا فدراسیون‌ها با سرپرست اداره نشوند.

سیدنصرالله سجادی در بخش دیگری از اظهاراتش در این مجمع خاطرنشان کرد: تقویم برنامه‌های فدراسیون و انتخابات باید آماده شود و گزارش‌های سالیانه مجامع به امضای مسئولین فدراسیون و امور مالی برسد.

در این مجمع گزارش وضعیت مالی، عمرانی و زیر ساخت‌ها ارائه شد و هر یک از اعضای مجمع مسائل و مشکلات خود را پیرامون بودجه و امکانات جهت توسعه ورزش گلف بیان کردند. کیکاووس سعیدی، رئیس فدراسیون گلف اساس‌نامه را نیز به تایید اعضای مجمع رساند.

در پایان این مجمع مقرر شد انتخاب خزانه دار و نایب رئیس توسط رئیس فدراسیون و انتخاب بازرس توسط وزارت ورزش و جوانان صورت گیرد.

کد مطلب 2214284

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها