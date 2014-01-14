مجمع عمومی فدراسیون گلف برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در مجمع عمومی سالیانه فدراسیون گلف تاکید کرد: انتخابات فدراسیون‌ها باید قبل از اتمام دوره چهار ساله برگزار شود تا فدراسیون‌ها با سرپرست اداره نشوند.

سیدنصرالله سجادی در بخش دیگری از اظهاراتش در این مجمع خاطرنشان کرد: تقویم برنامه‌های فدراسیون و انتخابات باید آماده شود و گزارش‌های سالیانه مجامع به امضای مسئولین فدراسیون و امور مالی برسد.



در این مجمع گزارش وضعیت مالی، عمرانی و زیر ساخت‌ها ارائه شد و هر یک از اعضای مجمع مسائل و مشکلات خود را پیرامون بودجه و امکانات جهت توسعه ورزش گلف بیان کردند. کیکاووس سعیدی، رئیس فدراسیون گلف اساس‌نامه را نیز به تایید اعضای مجمع رساند.

در پایان این مجمع مقرر شد انتخاب خزانه دار و نایب رئیس توسط رئیس فدراسیون و انتخاب بازرس توسط وزارت ورزش و جوانان صورت گیرد.