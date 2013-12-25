به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان در خصوص وضعیت تیم فوتبال زیر 22 سال ایران، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: از زمانیکه تیم در مرحله مقدماتی موفق شد جواز حضور در مرحله نهایی را بدست آورد، میدانستیم اگر تیم ملی بزرگسالان به جام جهانی صعود کند، به علت فشردگی مسابقات و زمان تحویل بازیکنان به تیم ملی در 20 فرودینماه، شرایطمان بسیار سخت و دشوار میشود.
وی با بیان اینکه برای در اختیار گرفتن بازیکنان تیم و تشکیل اردوهای آمادهسازی با باشگاهها در تماس هستیم، افزود: در گذشته بازیکنانمان کمتر در تیمهای خود به میدان میرفتند اما امروز جزو نفرات اصلی تیمهایشان محسوب میشوند. این اتفاق باعث شده در مخمصهای بزرگ قرار گرفته و تمرکز کادرفنی را از بین ببرد. به جای اینکه امروز تمرکزمان را روی مسائل فنی بگذاریم، باید به فکر حل مشکلاتمان باشیم.
سرمربی تیم فوتبال زیر 22 سال ایران همچنین با اشاره به نامهنگاریاش با علی کفاشیان برای حل این مشکلات، اضافه کرد: امروز ماجرایمان سه ضلع دارد. ضلع اول کیروش است که باید تیم خود را برای حضور در جام جهانی آماده کند. ضلع دوم همکاران، دوستان و اساتیدم در باشگاهها هستند که این بازیکنان، نفرات اصلی تیمشان هستند. بطور مثال محسن مسلمان محور تیم مااست و بازیکن تاثیرگذار در پرسپولیس و یا بازیکنان تیم نفت که من به دایی و گلمحمدی حق میدهم.
وی در ادامه یادآور شد: ضلع سوم هم اعضای کادرفنی تیم زیر 22 سال هستیم که اگر نتوانیم تیم را به خوبی برای حضور در مسابقات قهرمانی زیر 22 سال آسیا آماده کنیم، زحماتمان در 20 ماه گذشته به راحتی از دست میرود. حال من به عنوان سرمربی نمیدانم چه تصمیمی بگیرم. آیا باید با تمام قدرت به مسابقات برویم و یا بحث دیگری در میان است. ضمن اینکه اگر تیمی مانند ذوبآهن بازیکنش را به ما میدهد، اگر دچار ضرر شود، باید به استانش پاسخگو باشد. در چنین شرایطی علی کفاشیان باید راسا وارد عمل شده و تصمیمگیری کند.
منصوریان که با شبکه خبر گفتگو میکرد، با اشاره به اینکه با مسئولان لیگ جلسه داشته و بهترین راهکار این است که لیگ 15 روز عقب بیافتد تا باشگاهها ضرر نکنند، خاطرنشان کرد: پرسپولیس، نفت و ذوبآهن بازیکنان زیادی در تیم زیر 22 سال دارند و اگر بخواهیم بازیمنان آنها را بگیریم، در مسابقات دچار آسیب میشوند.
وی در مورد مطرح شدن نام نلو وینگادا به عنوان سرمربی تیم امید و احتمال تداخلل کاری اظهار کرد: بنده از مسئولان فدراسیون فوتبال خواهش کردم اگر قرار است سرمربی تیم امید انتخاب شود، به خاطر اینکه شان ما و بازیکنانمان حفظ شود، این مسئله کاملا محرمانه صورت گیرد. من دست فدراسیون را برای انتخاب سرمربی برای تیم امید جهت آمادهسازی برای حضور در المپیک 2016 لندن بازگذاشتم اما این اتفاق نیفتاد. خواسته من این بود که مذاکرات به شکلی صورت گیرد که تیم من آسیب ندیده و بازیکنان هر روز نگویند شما هستید یا نه.
سرمربی تیم فوتبال زیر 22 سال ایران با اشاره به اینکه هم تیم امید و هم تیم زیر 22 سال را میتوان تیم امید دانست، گفت: معلوم نیست کیروش بعد از جام جهانی بماند یا نه اما اگر فدراسیون بگوید امروز مربی را انتخاب کرده که تیم ملی را برای جام جهانی 2018 آماده کند، مطمئنا یک روز نمیماند، تمرینات را تعطیل کرده و میرود. حال من هم در مقیاس کوچکتر اعلام کردم کاری نکنند که تیم من آسیب بخورد. من خوشحالم فردی برای مربیگری در تیم امید انتخاب شود اما باید شان کادرفنی تیم امید حفظ میشد.
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