تیم زیر 22 سال ایران با 21 بازیکن تمرین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زیر 22 سال ایران صبح امروز پنجشنبه با 21 بازیکن در زمین شماره دو آکادمی ملی فوتبال تمرین کرد. این تمرین از ساعت 11 صبح آغاز شد و یکساعت ادامه داشت.

در حالی که روز گذشته فقط 14 بازیکن در تمرین تیم زیر 22 سال حضور داشتند، امروز تعداد بازیکنان به 21 نفر رسید تا خیال علیرضا منصوریان سرمربی این تیم تا اندازه‌ای راحت شود. پیام صادقیان و محسن مسلمان دو بازیکن پرسپولیس هم امروز در کنار سایر بازیکنان تمرین کردند.

علیرضا بیرانوند، محمد وحید اسماعیل بیگی، شهریار شیروند، محمد انصاری، احمد زنده روح، امین حاج محمدی، هادی محمدی، فردین عابدینی، شهاب کرمی، مرتضی پورگنجی، سامان نریمان جهان، محسن مسلمان، یعقوب کریمی، بهنام برزای، پیام صادقیان، کاوه رضایی، مسعود حسن زاده، مهدی طارمی، پیمان میری، امین جهان عالیان و افشین اسماعیل زاده 21 بازیکن حاضر در تمرین بودند.

بازیکنان در این تمرین یک ساعته پس از گرم کردن با توپ زیر نظر مربیان به سه دسته تقسیم شدند و پس از انجام تمرین آقاوسط و پاس تک ضرب، فوتبال را با دروازه‌های کوچک انجام دادند و در پایان فوتبال دستگرمی در نیمه زمین بازی کردند. کاروان تیم فوتبال زیر 22 سال ایران ساعت 17 امروز تهران را به مقصد کیش ترک می‌کند و در این جزیره دو بازی تدارکاتی با تیم کره جنوبی برگزار خواهد کرد. تیم ملی زیر22 سال کره جنوبی هم امشب وارد کیش می‌شود.

