آخرین مذاکره رسمی با وینگادا 45 روز پیش بود/ دلیل عدم تفاهم اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه نلو وینگادا پرسپولیس را به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا رساند و به خاطر مشکلات آن زمان این باشگاه تهرانی، نتوانست با این تیم به مراحل پایانی آن جام راه یابد، راهی تیم سئول کره‌جنوبی شد و توانست به همراه آن تیم به عنوان قهرمانی لیگ و جام حذفی دست یافته و تمام رکوردهای لیگ کره را بشکند.

این مربی پرتغالی سپس به تیم دالیان چین رفت که مشکلات بسیاری داشت اما توانست این تیم را در لیگ حفظ کند. او که در مقطع حساسی از مرحله مقدماتی جام جهانی و در بازی با قطر، به عنوان مربی مهمان در کنار کادر فنی تیم ملی و کارلوس کی‌روش قرار گرفت، گزینه اصلی هدایت تیم فوتبال امید ایران محسوب می‌شود.

طبق اعلام مسئولان فدراسیون فوتبال قرار است طی روزهای آینده مذاکراتی با نلو وینگادا که توانست تیم فوتبال امید مصر را به مرحله یک‌هشتم نهایی المپیک 2008 پکن برساند، در دبی امارات انجام شود. هرچند این مربی برای قبول هدایت تیم فوتبال امید ایران ابراز علاقه کرده اما پیشنهاداتی از تیم‌های اماراتی و چینی دارد و درحال بررسی تمام پیشنهادات است تا بهترین تصمیم را اتخاذ کند.

در این رابطه با شهراد ناظمی مدیر برنامه این مربی پرتغالی گفتگو کردیم که وی در مورد آخرین وضعیت مذاکره مسئولان فدراسیون فوتبال با نلو وینگادا برای تصدی پست سرمربیگری تیم فوتبال امید، به خبرنگار مهر گفت: حدود یک ماه و نیم پیش (45 روز قبل) با این مربی در دبی مذاکراتی صورت گرفت و وینگادا با من صحبت کرد که مذاکراتی را در این خصوص با مسئولان فدراسیون فوتبال انجام دهم.

وی ادامه داد: فردای آن روز علی کفاشیان با من تماس گرفت و اعلام کرد نظرش برای انتخاب وینگادا به عنوان سرمربی تیم فوتبال امید مساعد است اما پول جذب این مربی را ندارد. بنده هم با وینگادا صحبت و پیشنهاد مالی فدراسیون فوتبال را با او مطرح کردم که با رقم مدنظرش تفاوت زیادی داشت.

مدیر برنامه نلو وینگادا با بیان اینکه از آن تاریخ به بعد هیچ گفتگویی با وینگادا انجام نشده و اینکه چرا این روزها نام او مطرح شده است، مشخص نیست، در پاسخ به این پرسش که آیا می‌خواهند از این مربی در پست دیگری استفاده شود؟، تاکید کرد: تماس با وینگادا برای هدایت تیم امید بوده است و اینکه مسئولان قصد دارند از این مربی در سمتی به جز سرمربی تیم امید استفاده کنند و او را برای جانشینی کارلوس کی‌روش در نظر گرفته‌اند، اصلا مشخص نیست.

ناظمی که در حال حاضر به ایران سفر کرده و آماده گفتگو با مدیران فدراسیون فوتبال ایران است، در پایان گفت: افکار عمومی بر این عقیده است که وینگادا مربی باتجربه‌ای بوده و می‌تواند بهترین گزینه برای ادامه روند حرکتی کارلوس کی‌روش در تیم ملی باشد اما عملی شدن این اتفاق به مسئولان فدراسیون فوتبال بستگی دارد و آنها باید در صورت رضایت از این مربی، شرایط حضورش را در ایران فراهم کنند.