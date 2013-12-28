جزئیات گزارش ربیعی به روحانی/ اشتغال سالیانه 81 هزار نفری در 8 سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به رئیس جمهور به 23 نکته کلیدی اشاره کرد که وضعیت درآمد خانورها و تغییرات چشمگیر هزینه ها، اصلاح هدفمندی یارانه ها، هجوم فارغ التحصیلان به بازار کار و سازوکار جدید تعیین دستمزد از مهمترین بخش‌های آن محسوب می شود.

برهمین اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار کامل جزئیات گزارش عملکرد 100 روزه خود، اعلام کرد: دولت یازدهم وزارتخانه ای را تحویل گرفته که محصول ادغام قانونی 3 وزارتخانه کار و امور اجتماعی، رفاه و تعاون است اما این ادغام هنوز در عملکرد این وزارتخانه بروز نکرده بود. در عمل 3 بخش مذکور به صورت جزیره ای عمل می کردند، لذا اولین گام تلاش برای صورت دادن واقعی این ادغام بود.

مطالعات کارشناسی برای ارائه راهکارهای تقویت ستاد و ایجاد هم افزایی میان بخش های اقتصادی و اجتماعی - رفاهی وزارتخانه انجام شده و این راهکارها به کار گرفته شده است. اساسا هم این سه بخش به واسطه وجود گره های ذاتی و ارتباطات های متقابل، دارای پتانسیل ایجاد سینرژی هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه اجتماعی و رفاهی است. بدین صورت که بخش تعاون با وجود دارا بودن کارکرد اقتصادی دارای ریشه ها و پیش زمینه های اجتماعی است و بدون ایجاد و تقویت این ریشه ها و پیش زمینه ها، نمی توان به رشد کارکرد اقتصادی بخش تعاون امیدوار بود.

بحث اشتغال و روابط کار هم چنین خاصیتی دارد. گذشته از کارکرد اقتصادی، دارای تبعات اجتماعی و نیز پیش برنده و ایجاد کننده مقوله عدالت اجتماعی است. از این حیث، مباحثی همچون تامین اجتماعی و درمان، حمایت از اقشار آسیب پذیر در قالب سازمان بهزیستی، صندوق های بیمه ای و خرید خدمات پزشکی به نمایندگی از جامعه، کامل کننده زنجیره کارکردهای اقتصادی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

چرا که نیروی کار مولد برای بروز دادن کامل توانمندی های خود و ارتقای آنچه در عرصه صنعت، کشاورزی و خدمات و چه برای تقویت مشارکت اجتماعی - اقتصادی در قالب تعاونی ها و نیز تشکل های غیردولتی مردم نهاد، نیازمند سلامت و نیز آسودگی بابت تامین اجتماعی خود در حال و آینده است. اما این نقطه پایان عدالت اجتماعی نیست، به هر حال عدالت حکم می کند که بخش های آسیب پذیر جامعه هم از حمایت های لازم برخورد باشند.

لذا یکپارچگی ذاتی غیرقابل انکاری میان بخش های مختلف این وزارتخانه وجود دارد که همت اصلی دولت در 100 روزه نخست فعالیت، تقویت این یکپارچگی با هدف بهره گیری از فواید هم افزایی آنها بوده است. رویکردی که کمتر نسبت به این وازرتخانه اتخاذ شده بود.

گذشته از اینها، فرآیند سیاستگذاری و تصمیم گیری در سطوح مختلف ملی نیازمند سازماندهی وتدوین راهبردها، سیاست ها، طراحی الگوهای مطلوب برنامه ریزی و کنترل و نظارت است. از اینرو، برای نیل به اهداف کلان ملی، برنامه ریزی عنصری اساسی و محوری تلقی شده که رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده بدون در نظر گرفتن اصول جامعیت، سازگاری و امکان پذیری میسر نیست.

مدیریت صحیح این ابزار توانمند می تواند بخش های مختلف ملی و سازمانی را در شناسایی فرصت های پنهان، تهدیدهای محتمل و شیوه های مواجهه با آن جهت پیش بینی های لازم یاری رساند و چارچوبی فراهم نماید تا با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود، دستیابی به اهداف و ماموریت های تعیین شده میسر شود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظایف اجتماعی دولت را در حوزه های مختلف رفاه و تامین اجتماعی، توسعه تعاون، اشتغال و کارآفرینی و حفظ و پایداری آن و صیانت از نیروی کار و توانمندسازی و جلوگیری از آسیب های اجتماعی را در عرصه خدمات عمومی دولتی برعهده دارد و با توجه به قوانین و اسناد بالادستی از جمله قوانین کار، تعاون و نظام جامع رفاه تامین اجتماعی و تکالیف ایجاد شده براساس احکام برنامه پنجم توسعه، اهمیت برنامه های اجرایی را در مقاطع کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت دوچندان نموده است.

روابط کار

در حوزه روابط کار، دولت یازدهم بر عدم دخالت در مناسبات این حوزه تاکید دارد. بدین معنا که تلاش می شود اعتماد شرکای اجتماعی دولت در این حوزه یعنی کارگر و کارفرما جلب شود و همچنین به تشکل های مردم نهاد این شرکای اجتماعی اعتماد شود. لذا با تغییر رویه دخالت دولت در امور این شرکا برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باغبانی است. از این منظر تلاش دولت تنها تضمین سلامت انتخابات این تشکل ها و ایجاد بستر توسعه شکل گیری تشکل های مردمی با هدف تقویت حقوق شهروندی است.

قانون کار

یکی از جنجالی‌ترین اقدامات دولت دهم در واپسین ماه‌های حیات‌اش ارسال لایحه اصلاح قانون کار بدون جلب نظر شرکای اجتماعی بود. دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس باز گردانده است و با تشکیل کارگروهی مرکب از شرکای اجتماعی، به بررسی این قانون خواهد پرداخت.

رویکرد اصلاحی این دولت به قانون کار کشف ظرفیت های تشکل های کارگری و کارفرمایی به منظور تأثیرگذاری بر رقابت پذیری اقتصاد ملی و بهره وری نیروی کار است. باید شرایطی به وجود بیاوریم که قوانین و مقررات را کم کنیم اما کیفیت آنها را بالا ببریم.

درآمد 980 میلیارددلاری دولت‌های سابق

بررسی های 100 روزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از آن است که شرایط عمومی جامعه به لحاظ رفاهی، شرایط دشواری است. شرایطی که بیش از همه ناشی از اتخاذ رویکردهای کوتاه مدت نگر بوده است. لذا تغییر این رویکرد اولویت اول بوده است. معنای تدبیر و امید نیز در این حوزه کاری جز این نیست که به خشنودی درازمدت و با دوام خانوارها و تضمین آینده بهتر برای فرزندان آنها اهتمام شود.

مطابق آمار رسمی بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و خصوصی سازی مجموع درآمدهای دو دولت پیشین طی 8 سال حدود 980 میلیارد دلار بوده که بیش از 630 میلیارد دلار آن ناشی از صادرات نفت و گاز بوده و مابقی از محل درآمدهای مالیاتی، فروش شرکت های دولتی و اوراق مشارکت بوده است.

مجموع بودجه عمومی کشور هم در این مدت حدود 825 میلیارد دلار گزارش شده است. اما ماحصل هزینه کرد این ارقام تاریخی چه بوده است؟

1- اگر جامعه شهری را به 15 گروه درآمدی دسته بندی کنیم در فاصله سال 1380 تا 1390 در عمل گروه های درآمدی دهم تا دوازدهم که 36 درصد جامعه شهری بوده اند، کوچک تر شده اند (24 درصد جامعه شهری شده اند) و مابقی به جمع گروه های درآمدی پنجم تا نهم سقوط کرده اند. البته هنوز آمارهای تازه از سال گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر نشده ولی تا همین حد هم نشانگر کاهش درآمد گروه های پایین تر از پُردرآمدهای جامعه شهری است.

2- برخلاف تصور عمومی در خصوص تاثیر مثبت توزیع نقدی یارانه بر بودجه خانوارهای روستایی، مشاهده می شود که نرخ تورم روستایی (42.3درصد) در شهریورماه گذشته از تورم شهری (36 درصد) سبقت گرفت و تورم کالاها در روستاها به حدود 45 درصد رسید که نشان از کوچک تر شدن سفره های روستائیان در مقایسه با شهرنشینان دارد.

3- کسری بودجه سالانه خانوارها هم طی سال 1384 تا 1390 بیش از 3 برابر شده یعنی از حدود 221 هزارتومان به 673 هزارتومان رسیده است.

4- این اتفاق ها موجب شده تا شاهد تغییرات نگران کننده در سبد مصرفی خانوارها باشیم بدین معنا که مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات کاهش یافته و در عوض هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت رشد بالایی پیدا کرده و نزدیک به 50 درصد درآمد خانوارها صرف این 3 قلم می شود. با وجود اینکه طی این سال ها، حداقل دستمزد به قیمت های جاری رشد داشته ولی به قیمت ثابت تقریبا حداقل دستمزد ثابت باقیمانده و به همین دلیل اگر در سال 1383 می شد با حداقل دستمزد یک کارگر یک واحد 40 متری اجاره کرد، الان این متراژ به کمتر از 27 متر رسیده است.

همچنین فقط در فاصله مهرماه سال 1391 تا مهرماه گذشته هزینه بهداشت و درمان خانوارها بیش از 41 درصد بالا رفته است و سهم آن در سبد هزینه های خانوارها در فاصله 1383 تا 1390 بیش از 33 درصد افزایش یافته است. همچنین سهم تامین مالی خانوارها در هزینه های درمانی به بیش از 70 درصد رسیده است.

لذا مشاهده می شود که اجرای سیاست توزیعی که با هدف افزایش رضایت کوتاه مدت مردم صورت گرفته در عمل موفق نبوده است و حتی نتوانسته رفاه مردم را تا پایان دوره کاری دولت قبل، افزایش دهد. یعنی رفاه وعده داده شده از طریق توزیع یارانه نقدی به دلیل عدم سیاستگذاری درست دولت حتی نتوانسته رضایت کوتاه مدت و 4 ساله مردم را فراهم کند.

شرایط، شرایط آزمون و خطای دیگری نیست و باید برای هزینه کرد هر ریال از درآمدهای کشور برنامه داشت. بر این اساس، رضایت بلندمدت و پایدار مردم و نسل های آینده سرلوحه سیاست گذاری های اقتصادی دولت یازدهم است.

یارانه نقدی و کالایی

با این وجود در مقوله ای همچون پرداخت یارانه نقدی، جمع بندی دولت این بوده که به لحاظ اینکه این درآمد دیگر با زندگی اکثر اقشار جامعه گره خورده و برای آن برنامه ریزی صورت گرفته، تا پایان سال به منوال سابق ادامه پیدا کند ولی به جهت جبران بخشی از فشار تورمی ناشی از اجرای طرح، تا پایان سال دو سبد کالایی برای گروه های خاص در نظر گرفته شده است. گذشته از این، دولت در حال بررسی اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه ها با هدف کاهش تبعات منفی آن در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی است که در این بررسی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آغاز بررسی های مربوط به هدفمندسازی توزیع یارانه نقدی نقش ویژه ای دارد.

اشتغال

در خصوص دیگر تبعات رویکرد توزیعی برای برقراری عدالت باید به مسئله اشتغال اشاره شود. مطابق همان نگاه کوتاه مدت نگر طرح توسعه بنگاه های کوچک و متوسط با عنوان طرح بنگاه های زودبازده به اجرا گذاشته شد. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در پایان سال 1389 مانده مبلغ طرح‌های معرفی شده به بانک‌ها حدود 67.24 هزار میلیارد تومان و ارزش طرح‌های تایید شده در بانک‌ها 31.21 هزار میلیارد تومان بود.

همچنین طرح مسکن مهر با هزینه کرد بودجه 43 هزار میلیارد تومانی به نظر می رسید که گذشته از حل معضل کمبود مسکن بتواند اشتغال بالایی در کشور ایجاد کند اما آمار رسمی نشان می دهد که متوسط سالانه افزایش شاغلان کشور طی سال های 1384 تا 1391 تنها 81 هزارنفر بوده است.

این در حالی است که طی دوره پیش از این که خبری از درآمدهای بالای نفت و گاز و هزینه کرد چنین بودجه هایی برای ایجاد شغل نبوده، این رقم 671 هزارنفر بوده است. متاسفانه طی سال های 1386، 1389 و 1390 بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر از شمار شاغلان کشور کاسته شده است.

مشاهده می شود که در واقع صرف توزیع پول که به رشد نقدینگی و تورم دامن زده و در عمل دولت با کاستن از قدرت خرید مردم، مانورهای رفاهی پرهزینه داده است. حالا ما با 3 مشکل کلان مواجه ایم یکی رشد منفی اقتصاد (5.8 درصد در سال 91) که از 1365 (که اوج جنگ بود) تاکنون بی سابقه است و دوم مسئله نرخ تورم 40 درصدی که این هم از سال 1374 تاکنون بی سابقه بوده است. سوم، وقوع توامان این دو مسئله که موجب بروز عمیق ترین دوره رکورد تورمی در اقتصادایران شده است.

رکود تورمی تاریخی در اقتصاد

عزم دولت یازدهم بر مهار تورم و خروج از رکود است که به جهت دشواری بالا نیاز به تدبیر بالایی هم دارد. در چنین شرایطی برای افزایش اشتغال در کشور تلاش خواهد شد تا با بازگرداندن رونق به تولید و نیز افزایش سرمایه گذاری خارجی که در پی حصول توافق اخیر هسته ای با کشورهای 5+1 که نوید کاهش مستمر دامنه تحریم های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران را می دهد، قدری از نگرانی ها نسبت به رشد بیکاری در کشور کاسته شود.

البته گذشته از وجود حدود 2 میلیون و 600 هزار بیکار در کشور (مطابق گزارش مرکز آمار)، طی سال های آتی بازار کار با هجوم فارغ التحصیلان دانشگاهی به بازار کار مواجه خواهد شد. در واقع با توجه به رقم بی سابقه 4.5 میلیون افراد مشغول به تحصیل در دانشگاه ها، بیکاری پنهان جوانان تحصیل کرده، مهم ترین معضل "آتی" اقتصاد ایران است. یعنی تدارک دولت باید برای بیش از 7 میلیون جویای کار باشد.

به همین منظور طی 100 روز گذشته برنامه ریزی هایی برای ایجاد فرصت های شغلی تا پایان سال جاری انجام شده است. تاکنون 6079 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به طرح های اقتصادی و ایجاد مشاغل کوچک و خانگی در نظر گرفت شده است. براین اساس طی 100 روز گذشته تعداد 35 هزار و 321 مجوز مشاغل خانگی صادر شده و 27 هزار و 954 نفر از متقاضیان مشاغل خانگی تسهیلات قرض الحسنه دریافت کرده اند.

همچنین برنامه ریزی هایی در خصوص توسعه اشتغال جوانان در حوزه های IT و صنعت گردشگری انجام شده است. در مجموعه شرکت های تابعه شستا هم برآورد می شود با راه اندازی طرح های توسعه این مجموعه 8 هزار شغل مستقیم دیگر ایجاد شود.

از سویی طی 100 روز گذشته، تعاونی های ثبت شده بالغ بر 1880 تعاونی با عضویت 27 هزارنفر و سرمایه ای بالغ بر 146 میلیارد ریال، 44 هزار فرصت شغلی را ایجاد کرده اند. در بخش تعاون طرح ایجاد 172 هزار شغل در سراسر کشور تدوین شده است.

در بخش بازار کار چند اقدام زیر ساختی هم انجام شده است، از جمله بسترهای ایجاد بانک اطلاعات کارآفرینان ایجاد شده و نیز شبکه ملی بازار کار که در واقع بانک جامع اطلاعات و آمار بازار کار است، در حال تکمیل و راه اندازی است. تهیه اطلس مشاغل استان ها و شهرستان ها هم در حال پیگیری است.

درمان و تامین اجتماعی

در بخش درمان و تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تدارک نظام چندلایه تامین اجتماعی است و از این طریق به دنبال کاهش آسیب پذیری بیمه ها از اختلاط کاری با نهادهای حمایتی است.

امروزه رویکرد غالب در نظام های پیشرفته تامین اجتماعی دنیا (به ویژه اروپا) هم استقرار نظام های تامین اجتماعی چندلایه است که همه گروه های جمعیتی را پوشش می دهد. در واقع با لایه بندی نظام امکان ارائه حمایت های اجتماعی در لایه اول، اجرای بیمه های اجتماعی در لایه دوم و بیمه های خصوصی مبتنی بر پس اندازهای فردی در لایه سوم هر کدام با سطوح حمایتی مشخص و منطبق با سطح توانایی و جایگاه افراد جامعه فراهم می شود. بدین ترتیب می توان امیدوار بود در جامعه عدالت اجتماعی و برخورداری از رفاه متناسب با ظرفیت ها و قابلیت افراد ممکن شده و قدرت انتخاب افراد در جامعه افزایش یابد.

البته یکی دیگر از مهم‌ترین شعار دولت یازدهم در بخش بیمه و درمان، بازگرداندن اعتبار به دفترچه‌های بیمه بود. هر چند وزارت تعاون، در تدارک تبدیل دفترچه های مرسوم به کارت الکترونیکی است اما در پس این شعار اعترافی به بی‌اعتبار شدن نهادهای بیمه گر نهفته بود.

طی یک سال گذشته با تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران، بزرگ‌ترین سازمان بیمه گر کشور (سازمان تامین اجتماعی) که خدماتش را به بیش از 37 میلیون نفر پیش فروش کرده است، توان انجام تعهداتش را به سیستم درمانی پیدا نکرده بود و به تبع پزشکان و داروخانه‌ها نیز در ارائه خدمات به این جمعیت عظیم کوتاهی و حتی پرهیز می‌کردند. دولت تدبیر و امید پس از استقرار، در اولین گام طی صد روز گذشته بدهی خود به داروخانه ها و پزشکان را پرداخت کرد.

همچنین تعرفه‌های سازمان تامین اجتماعی برای معالجات سرپایی و بستری بیماران خاص (دیالیزی، هموفیلی و تالاسمی) تا 100 درصد افزایش یافت و علاوه بر آن 100 درصد هزینه های دارویی پیوندی بیماران پیوند شده؛ 10 درصد هزینه رادیوتراپی و هزینه بیماران فوت شده بستری در بخش های ویژه بر اساس تعرفه دولتی از سوی سازمان تقبل شد.

اما سازمان تامین اجتماعی طی صد روز گذشته تلاش کرده است اعتبار این صندوق اقتصادی را نزد مالکان‌اش (37 میلیون تفر بیمه شده تحت پوشش) ارتقا دهد. این سازمان به منظور بهبود خدمات درمانی به خدمات گیرندگان در بیمارستان ها و مراکز خصوصی نسبت به تسویه حساب مطالبات طرف های قرار داد تا مرداد ماه 1392 اقدام کرده و این در حالی است که پیش از این، دوره بدهی مراکز مذکور حدود 8 ماه بوده است.

همچنین نسبت به تامین بخشی از هزینه های بیمه شدگان و مستمری بگیران نیازمند به پروتز (از قبیل دست و پای مصنوعی) اقدام شده است. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی بر اساس مصوبه مجلس، محدودیت ارائه خدمات به فرزندان سوم به بعد بیمه شدگان را رفع کرد.

در واپسین ماه‌های دولت دهم خبر شگفت‌انگیزی در خصوص پرداخت بیش از 30 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در قالب واگذاری سهام منتشر شد. تامین اجتماعی به عنوان طلبکار نیز طی اطلاعیه‌ای رسمی مدعی تسویه حساب کامل دولت با این سازمان شده بود. با وجود این ادعا، همانگونه که جناب آقای روحانی، رئیس جمهوری نیز در گزارش صد روزه خود اعلام کردند رقم بدهی به جا مانده از دولت‌ قبل به سازمان تامین اجتماعی در حدود 60 هزار میلیارد تومان است.

با این وجود سازمان تامین اجتماعی طی صد روز گذشته موفق به وصول 1000 میلیارد تومان از دولت شده که با این پول علاوه بر تسویه بدهی‌های سازمان به پزشکان و داروخانه‌ها، تعرفه بخشی از خدمات به 100 درصد افزایش یافته است.

اعمال سیاست‌های تشویقی در نهادهای بیمه گر اجباری چون سازمان تامین اجتماعی، همواره مکانیزمی موازی برای جلوگیری از کاهش منابع بوده است. سازمان تامین اجتماعی طی صد روز گذشته با تعیین مهلت برای بخشودگی‌های جرائم بیمه‌ای کارفرمایان، بخشی از طلب‌اش از 73807 کارگاه را وصول کرد و همچنین موفق به دریافت 220 میلیارد ریال از مطالبات معوقه بانک ها شده است.

دیگر اقدام سازمان تامین اجتماعی طی صد روز گذشته، شروع عملیات اجرایی ساختمان جدید بیمارستان فیاض بخش بوده است. احداث بیمارستان جدید در جنب بیمارستان فعلی با ظرفیت 550 تخت بستری و 56288 متر مربع زیر بنا از تاریخ 92.06.19 شروع شده و مطابق برنامه ریزی به عمل آمده در شهریورماه 1394 به اتمام خواهد رسید.

صندوق بازنشستگی کشوری

دولت یازدهم صندوق بیمه بازنشستگی کشوری را در حالی تحویل گرفت که طبق برآورد بودجه سال جاری، 2845 میلیارد ریال به این صندوق بدهی داشت. با این وجود، جهت ایجاد تعاونی های چند منظوره مبلغ 1000 میلیارد ریال اعتبار برای 5000 تعاونی در نظر گرفته شده است. همچنین برای ارتقاء سطح رفاه بازنشستگان کشوری مبلغ 1000 میلیارد ریال وام ضروری برای 80 هزار نفر از بازنشستگان کشوری با کارمزد 4 درصد در نظر گرفته شده است.

از سوی دیگر به منظور اجرای ماده 101 قانون استخدام کشوری برنامه جامع تاسیس و راه اندازی بانک امیرکبیر در دست اقدام است. همچنین، هفتمین مرحله از پرداخت مطالبات بازنشستگان کشوری به بیش از 570 هزار بازنشسته پرداخت شد.

در گذشته بیمه طلایی صرفا برای بازنشستگان انجام می گرفت اما طی صد روز گذشته به منظور رفاه حال بازنشستگان و خانواده ‌های‌شان بیمه طلایی برای 2 میلیون و 500 هزار نفر از بازنشستگان و افراد تحت تکفل اجرایی شد و به این ترتیب کلیه مراحل بیمارستانی بازنشستگان کشوری در سراسر کشور به طور رایگان انجام می‌گیرد.

بیمه روستایی

در بخش بیمه روستایی نیز، پذیرش بیمه اجتماعی کشاورزان حاشیه شهری از مهرماه 92 در صندو ق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر آغاز شد. براین اساس کشاورزان اعم از ساکن در روستا؛ یا مناطق عشایر و شهرها؛ به شرط آنکه هنگام شروع به عضویت در صندوق مشمول بیمه اجباری نزد سایر صندوق ها و سازمان ها ی بیمه ای اجتماعی نباشند می توانند عضو صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر شوند.

همچنین به منظور وصول وجوه حق بیمه و انتقال به موقع درآمد ها صرفه جویی در وقت و هزینه بیمه شدگان در مراجعه به بانک ها و ایجاد تسریع و تسهیل در امور بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر صندوق اقدام به راه اندازی سراسری سامانه دریافت متمرکز الکترونیکی اطلاعات (دما) در سایت خود به صندوق اقدام به راه اندازی سراسری سامانه دریافت متمرکز الکترونیکی اطلاعات (دما) در سایت خود به نشانی www.roostss.ir کرده است که این نرم افزار علاوه بر این قابلیت در فضای اینترنت در بستر تلفن همراه از طریق ارسال کد ملی با شماره مرکز پیام 300027 نیز آماده خدمت رسانی به جامعه روستایی و عشایری است.

در همین حال، در اجرای بند( 93) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 مبنی بر بیمه کردن زنان خانه دار روستایی و عشایری متقاضیان عضویت می توانند با رعایت تشریفات قانونی و شرایط عضویت در صندوق با پرداخت 5 درصد حق بیمه در یکی از سطوح در آمدی مصوب در سال 1392 از مزایای عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر بهره مند شوند. حقوق و مستمری از کار افتادگان و بازماندگان تحت پوشش صندوق بیمه روستایی هم در مهرماه نسبت به سال قبل به میزان 20 درصد افزایش یافت.

بهزیستی

نگاه دولت یازدهم به مقوله آسیب های اجتماعی نگاه سرپوش گذاری نیست. بلکه اعتقاد دولت بر این است که باید آسیب های اجتماعی در مواردی همچون اعتیاد، فقر، معلولیت، رشد طلاق، افزایش زنان سرپرست خانوار، بیکاری و کودکان خیابانی طرح شود و به رسمیت شناخته شود تا ضمن جلب آراء کارشناسان امر و نیز جذب کمک ها و مشارکت نهادهای مدنی و کمک های مردمی، دولت بتواند در بستری مشارکتی به حل مسائل این بخش بپردازد. بر اساس این رویکرد، در برنامه 100 روزه دولت در بخش بهزیستی چندین تعهد مهم پیش بینی شده بود.

یکی از این تعهدها تقویت پایگاه های فوریت های اجتماعی یا همان برنامه اورژانس اجتماعی بود که که در عمکلرد صد روزه، 100 دستگاه خودرو برای این اورژانس خریداری شده و به طور 100 درصدی به تعهد این بخش عمل شده است. با این 100 خودرو تعداد خوردها که از سال 1387 همان 198 خودرو باقی مانده بود به 298 خودرو رسیده است.

ساماندهی کودکان خیابانی تعهد 100 روزه دیگری بود که پیش بینی شده بود. در سال 1391 در جمع 7000 کودک خیابانی ساماندهی شده بود، در این 100 روز 1000 کودک شناسایی و ساماندهی شد. پیش بینی ما 2500 کودک بود اما کمتر از این مقدار بود. این کودکان در مراکز بهزیستی هستند و آنهایی که بی سرپرست هستند در مراکز شبانه روزی اسکان داده شدند. برای ساماندهی بچه های بدسرپرست با خانواده های آنها صحبت شده تا با اراده بسته های حمایتی معیشتی، تحصیلی و مشاوره ای این کودکان به شرایط عادی برگردند.

تعهد دیگر راه اندازی کلینیک های مددکاری بود. در این برنامه قرار بود که 9 کلینیک به ظرفیت کلینک های مددکاری گذشته اضافه شود اما فراتر از برنامه 16 کلینیک جدید راه اندازی شد و در واقع این تعهد شامل تحقق 178 درصد است بود. خدمات این کلینیک ها پیرامون مشاوره و ساماندهی فعالیت های سازمان از جمله رسیدگی به نیازمندان و خدمات تخصصی مددکاری است و مباحثی همچون بازتوانی و توانمندسازی خانواده های تحت پوشش و تعیین سطوح توانمند سازی فردی در آنها اجرا می شود.

برای توانمندسازی کارشناسان حوزه بهزیستی کشور از سال 90 مصادیقی را برای تشخیص معیار فردی توانمند و ناتوان طراحی کرده بودند اما متاسفانه به مرحله اجرا نرسیده بود. این طرح البته خدمات نیست بلکه ایجاد ارتقا در سطح مدیریتی و کارشناسی سازمان از جمله آموزش مدیران و مربیان مهدکودک هاست. در 100 روزه گذشته در مرکز اجتماعی کارگروه تخصصی تشکیل شد تا این طرح به طور عملی اجرا شود و مصادیق آن در 25 استان که تعهد شده بود، اجرا شد. تعهد شده بود که 5000 نفر آموزش بینند. یکی دیگر از مشکلات اساسی که از سال های قبل وجود داشت، بحث آموزش مربیان مهدکودک ها بود که در این 100 روزه برنامه های خوبی برای آنها اجرا شد.

اجرای برنامه های فرهنگی قرآن در خانه ها و جشنوار فرهنگی و ورزشی با مشارکت بیش از 5000 هزار نفر یکی دیگر از برنامه های این حوزه بود که در 100 روزه انجام شد.

حوزه پیشگیری

در حوزه مبارزه با اعتیاد برنامه های جدی در 100 روزگذشته برنامه های جدی پیگیری شده است. از جمله برنامه پیشگیری اجتماع محور در محلات، روستاها و شهرها برای افرادی که در معرض اعتیاد هستند، اجرا شده است و 417 هزار نفر در 100 روز گذشته آموزش دیده اند.

در 100 روز گذشته تداوم برنامه های درمان و باز توانی 3250 افراد معتاد پیش بینی شده بود اما 8442 نفر در برنامه های درمان و باز توانی مورد حمایت و پیشگیری قرار گرفتند که 260 درصد فراتر از تعهدات بود. در حوزه پیشگیری نسبت به قبل خوب تر عمل شده است زیرا دولت در 100 روز گذشته اهداف کمی و مشخص را نصب العین قرار داده و بر اساس آن سرعت کارها زیاد شده است.

دولت یازدهم در مباحث خود به امید و تدبیر توجه خاصی دارد. تدبیر در حوزه اجتماعی یعنی پیش بینی و اینکه بر اساس واقعیت ها با افقی مناسب حرکت و ای بسا پیشگیری شود. متاسفانه مصرف الکل در کشور افزایش یافته است و در برنامه 100 روزه و بر اساس همین دیدگاهی که اشاره شد، راه اندازی مرکز ترک الکل پیش بینی شده است. این مرکز آماده است اما هنوز به صورت رسمی رونمایی نشده است.

یکی از آسیب های اجتماعی که در دولت تدبیر و امید به آن به طور جدی توجه شده است، موضوع اعتیاد به مواد مخدر صنعتی و روانگردان است. این مواد علاوه بر خاصیتی که دارد و منجر به توهم و اختلال روانی می شود و این اختلالات در بیشتر مواقع نه تنها به خود فرد بلکه باعث آسیب به دیگران آسیب می شود. این معضل گره کوری است که دولت و سازمان بهزیستی قطعا به آن ورود جدی تری نسبت به گذشته خواهند داشت.

درباره مراکز ترک اعتیاد برابر ماده 15 قانون و ضوابط اجرای مربوط به اعتیاد، بهزیستی متولی مراکز مجوز تزک اعتیاد است. هم اکنون 652 کمپ مجوز دار در کل کشور وجود دارد و به 40 کمپ نیز در 100 روز گذشته احداث شده است. در بحث زنان آسیب دیده خانه های سلامت در 100 روز گذشته بسیار فعال بوده است. در حال حاضر 31 مرکز وجود دارد و در 100 روز گذشته 88 نفر پذیرش شده اند، در عین حال در بحث حمایت اجتماعی از مبتلایان به اختلال هویت جنسی، 22 باشگاه مثبت در 100 روزگذشته فعال بوده است و دولت عزم جدی برای توسعه آنها دارد.

توانبخشی

در بخش توانبخشی سه تعهد در برنامه 100 روزه دولت وجود داشت. یکی اجرای برنامه ملی غربالگری طیف اوتیسم بود که برنامه ویژه دولت آقای روحانی است. با توجه به افزایش اوتیسم در خانواده ها و کودکان، قرار است بین 180 تا 200 هزار کودک غربالگری شوند تا مشخص شود کدام در طیف اوتیسم قرار دارند که بیش از 50 درصد این غربال گری انجام شده است.

دومین برنامه شناسایی 44 هزار معلول جدید و برنامه CBR بود. در این برنامه تسهیل گران سازمان بهزیستی با حضور و شرکت در مناطق محروم معلولانی را که امکان دسترسی به خدمات سازمان را نداشتند، شناسایی کردند و به آنها خدماتی نظیر ویلچر معلولان ارائه شده است.

مسکن معلولان و مددجویان 4 هزار واحد تعهد شده بود که تاپایان مهلت 100 روزه 3400 واحد تحویل داده شد و 600 واحد هم در حال آماده شدن است. سومین تعهد اجرای برنامه خدمات توانبخشی مراقبت در منزل بود. در کشورهای توسعه یافته، گفته می شود که به معلول باید در کنار خانواده رسیدگی شود. در برنامه 100 به 2 هزار نفر از معلولان خدمت ارائه شد.

در سازمان بهزیستی اداره ای به نام امور زنان زنان وجود دارد که عمده فعالیت آن معطوف به زنان سرپرست خانوار است. در حال حاضر 173 هزار 599 خانوار وجود دارد که زنان سرپرست آنها هستند. به این زنان خدماتی از بیمه گرفته تا مستمری و حمایت مالی، تحصیلی و اشتغال کار آفرینی ارائه می شود. مستمری ماهانه خانواده 4 نفره 98 هزار تومان است که دولت تدبیر و امید پیشنهاد داده این مبلغ افزایش مناسبی یعنی افزایش 20 درصدی داشته باشد. تلاش دولت این است که بسته خدمتی بیمه، حمایت های معیشتی، حمایت های موردی، بیمه تکمیلی، هزینه تحصیل در دانشگاه، وام اشتغالزایی و وام مسکن را به طرز ملموسی افزایش بدهد.

در دولت قبلی به سه میلیون و دویست هزار نفر سازمان خدمت ارائه شد و در دولت جدید و در 100 روز گذشته این آمار به 4 میلیون و 270 هزار نفر رسیده است. این گروه خدمت شامل کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست، معلولین ذهنی و حسی، سالمندان و بیماران روانی مزمن و نابینایان و سایر گروه های معلولین است.

دولت تدبیر و امید قصد دارد که ترویج رفتار مدنی در دستور کار قرار بگیرد که شامل سه اصل آموزش رفتار مدنی، آموزش قانونمداری - مسئولیت پذیری و احترام به حقوق دیگران است. مجموعه ها این آموزش ها با هدف اصلاح و بهبود روابط اجتماعی دو هفته است که آغاز شده و خوشه های مختلف جمعیتی از کودکان، دانشگاهیان، تا محیط های مختلف مثل محیط کار و کارخانه ها مورد هدف این برنامه است.

دو طرح امید و بالندگی قرار است که در محیط های کارگری اجرا شود. طرح به شکل مشاوره تلفنی و حضوری رایگان به افرادی است که در محیط های کار هستند و دسترسی به مشاورین امین و متخصص ندارند. در 100 روزه کارهای مشترکی هم با دستگاه های دیگر انجام شده است که از جمله آنها شاپرک های شهر بود. این طرح جشنواره فیلم کوتاه بود و با حضور دو هزار فیلم در خصوص کودکان کار و خیابانی و بین المللی و در راستای توسعه مفاهیم مربوط به مداخله و پیشگیری کودکان کار برگزار شد.

در 100 گذشته 2 شیرخوارگاه جدید مورد بهره برداری قرار گرفت. در برنامه 100روزه با همکاری خیرین این دو شیرخوارگاه که تا حدودی آماده بود اما مشکلاتی داشت، به اتمام رسید. یکی از آنها که در کرج بود، یکی از بزرگترین شیرخوارگاه های کشور با ظرفیت 120 شیرخواره است. دیگری شیرخوارگاه حضرت رقیه بود که در شهرری به مرحله بهره برداری 100 درصد رسید است و جزو کارهای ویژه سازمان بود.

همچنین در برنامه 100 روزه با توجه به ادبیات و رویکرد دولت تدبیر و امید و تسهیل سازی، در مراکز بهزیستی توسعه کمی داشتیم. قرار بود که در 100 روز 560 پروانه مرکزهای نگهداری و سایر مراکز بهریستی صادر شود که 657 پروانه صادر شد. در برنامه 100 در جذب و ساماندهی و افزایش مشارکت های مردمی حدود 28 میلیارد تومان جذب شد که نسبت به دوره قبلی 38 درصد رشد داشته است.

در کشور 24 هزار مراکز NGO وجود دارد که که 17 هزار از آنها مهدکودک است و بقیه مراکز خیریه و نگهداری معلولان و نیازمندان و زنان بی سرپرست است. برنامه نظارت در دولت تدبیر و امید برای نظارت بیشتر به صورت سرزده از این مراکز بازدید می شود و از عملکرد آنها گزارش هفتگی تهیه می شود.

افتتاح اولین مرکز فوق تخصصی توانبخشی آرمان و شایان با حضور وزیر برای خدمات توانبخشی معلولان از جمله دندانپزشکی، لیزر، فیزیوتراپی پیشرفته، برگزاری همایش بین المللی آلزایمر در هفته تکریم از سالمندان و برگزاری هفته تکریم از سالمندان در ایام روز جهانی سالمندان، افتتاح اولین هتل آپارتمان ویژه معلولان و مددجویان بهزیستی و تامین اعتبار آن توسط خیرین در مشهد، افتتاح اولین هتل و آپارتمان سالمندان در خراسان جنوبی، رونمایی از کتاب و مجله های زندگی با عنوان صرفا جهت اطلاع برای گروه های جمعیتی مردان، زنان، کودکان، دختران و پسران، برای اولین بار گزارش تحلیلی فوق محرمانه از آسیب های اجتماعی در کشور برای رئیس جمهور تهیه شده است.

بیمه سلامت

مطابق تکلیف قانونی همه باید تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند اما متاسفانه از سال 73 تاکنون که طی بررسی و تحقیقات حدود 16.8 درصد از آحاد جامعه و به عبارتی دیگر 22 درصد شهری و 5.5 درصد روستایی بالغ بر 13 میلیون بیمه نشده اند. در 100 روز گذشته ساز وکار و شیوه اجرای برای همگانی کردن بیمه سلامت در شورای مدیران و معاونان سازمان بیمه سلامت مصوب شده و برای وزارت بهداشت و روسای کمیسیون بهداشت و درمان هم ارسال شده است.

در تامین اجتماعی منابع ورودی برای شخص بیمه شونده از منابع ورودی سازمان بیمه سلامت برای بیمه شونده، بیشتر است. برای اینکه منابع مالی ورودی بیمه ها یکسان سازی شود، در قانون پیشنهادی لایحه بودجه سال 93 دولت پیش بینی شده است تا 7 درصد حقوق و مزایا شاغلین کشوری و لشگری و بازنشسته و سقفی که دو برابر حداقل حقوق کسر حق بیمه در نظر گرفته شده است، برای بیمه برداشته شود. در این صورت گام اساسی و استراتژیک برای اجرای ماده 38 تجمیع صندوق های بیمه گذار برداشته می شود.

شورای عالی بیمه ها در جلسه 50 ام در رابطه با یکپارچگی سازمان های بیمه گر مقرر کرد، دبیرخانه شورای عالی بیمه با همکاری کارگروه 4 اقدام را در دستور کار خود قرار دهد که عبارت است از استقرار پایگاه اطلاعاتی ایرانیان و پوشش همگانی، ارائه الگو عقد قرداد یکسان، یعنی همه کسانی که در این پوشش بیمه فراگیر قرار می گیرند خدمات پایه را یکسان بگیرند، دستعورالعمل یکسان رسیدگی به اسناد پزشکی یعنی نظارت و یکسان سازی ضوابط، خرید راهبردی یعنی شیوه خرید و پرداخت بیمه کننده و شونده مشخص باشد چرا که بیمه شدگان رها شده هستند، هم پول می دهند و خدمتی را که مدنظرشان است دریافت نمی کنند، در حالی که در همه جای دنیا آلمان، سوئد، ایتالیا سازمان هایی هستند که در نحوه ارائه خدمت و دریافت خدمت و مراقبت هایی که بیمه شده دریافت می کند، نظارت دارند.

تلاش 100 روز گشته این بوده که حتی الامکان کاری این هزینه افزایش پیدا نکند. در عین حال برای ارائه تسهیلات جهت خرید دارو های صعب العلاج که حتی افراد را به فقر سوق می دهد تلاش زیادی شده است از جمله اینکه وزرای رفاه و بهداشت طی تفاهم نامه ای دستور دادند تا مابه التفاوت دارو بیماران خاص به مهر 91 برگردد و بر اساس این تفاهم نامه، معاونت غذا و دارو، سازمان سلامت و سازمان تامین اجتماعی نشست مشترک گذاشتند و 170 قلم دارو تحت پوشش حمایت های ویژه قرار گرفت.

برای مثال هم اکنون برای خرید یک قلم دارو برای بیماری ام اس فقط 10 درصد پرداخت می شود در حالی که قیمت آن 133 هزار تومان است. 119 هزار تومان را سازمان بیمه سلامت می پردازد 13 هزار خرده ای را بیمار. 300 میلیارد تومان ما به التفات این داروها به داروخانه های عرضه کننده، داده شده است تا آرامش در نظام دارویی شکل گیرد. در بسته سیاستی جمعیت که از راهکار های دولت است، 6نوع داروی ناباروری تحت پوشش فرانشیسم حمایتی دولت قرار گرفته است.

راهکار 100 روزه پرداخت دیون و گرفتن مطالبات

یکی از کارهای 3 ماه گذشته این بوده است که بابت مطالبات از دولت و پرداخت بدهی هاکه تقریبا 2 هزار و 200 میلیارد تومان است، سهام بعضی از بنگاهای دولتی به سازمان بیمه سلامت واگذار شده است. چیزی که به عنوان پزشک خانواده در حال اجراست؛ آن چیزی نیست که دولت به دنبال آن است. از سال 84 تاکنون یک دانشجو برای پزشک خانواده تربیت نشده است. اگر به پزشک خانواده کشورهای خارجی نگاه کنید، پزشک خانواده پزشکی است که تخصص پزشک خانواده دارد و پولی که به آنها پرداخت می شود، کافی است.

در جامعه حداقل حقوق به پزشک عمومی پرداخت می شود، بیشترین کار از آنها کشیده می شود و بنابرین یک پزشک خانواده کیفیت و انتظارات قانون گذار و مردم را برآورده نمی کند و البته تخصص این کار را ندارد. در 100 روز گذشته سعی شده این طرح در دو استانی که در حال اجراست، در ریل صحیح قرار بگیرد و حمایت شود.

تعاون

تعاونی ها در دنیا تاثیر غیرقابل انکاری در جذب مشارکت اقتصادی و اجتماعی مردم دارند. بر این اساس و با توجه به محدودیت های مالی دولت، تلاش ما جذاب سازی این بخش برای تحریک سرمایه گذاری نقدینگی سرگردان مردم در این بخش است. به همین منظور طی 100 روز گذشته چند اقدام جدی در این بخش انجام داده ایم.

طرح "مشارکت عمومی - تعاونی برای توسعه"با هدف جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری ها با هدف توسعه پایدار شهرها از طریق ایجاد شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در حال تهیه است تا با اجرای طرح اجرای پروژه های مختلف زیرساختی و خدماتی با هدف افزایش کارآیی و کیفیت ارائه خدمات ممکن شود.

به منظور تامین و تخصیص 52.2 میلیارد تومان سرمایه در گردش تعاونی ها با همکاری صندوق توسعه ملی و وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق شده است. اخذ مجوز یکهزار تعاونی اعتبار گروه شغلی از بانک مرکزی ساماندهی شده است. تسهیل تشکیل و ثبت تعاونی ها با همکاری سازمان ثبت شرکت ها صور گرفته است. اصلاحیه قانون تعاون پس از تصویب در هیئت دوات به مجلس ارسال شده است. طرح تشکیل شبکه تعاونی های مشاغل خانگی هم تهیه شده است. طرح شبکه زنجیره ای "همیار" با هدف ساماندهی تعاونی ها مصرف در دستور کار قرار گرفته است.

در همین حال با سازماندهی تعاونی های مسکن مهر، طی 100 روز اخیر نزدیک به 90 هزار واحد مسکونی مهر تحویل مردم شده است. بالغ بر 9 هزار تعاونی تحت نظارت قرار گرفته اند و 360 تعاونی نیز مورد حسابرسی قرار گرفته اند و 560 تعاونی نیز استاندارد ایزو 9001 دریافت کرده اند. همچنین ضمن به روز رسانی اتاق فکر تعاون، بیش از 20 هزار جویای کار مورد مشاوره کارآفرینی قرار گرفته اند و 281 هزار نفرساعت آموزش به مدیران و اعضای تعاونی ها ارائه شده است.

چکیده اقدامات صورت گرفته در سایر معاونت ها و زیربخش های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم بدین شرح است:

معاونت روابط کار

- بازنگری و اصلاح آئین نامه های ایمنی در صنایع ریخته گری و حفاظت و بهداشت عمومی به منظور حفظ و صیانت از نیروی کار (پیشرفت 70 درصد)

- تدوین و انتشار کتب و مجموعه های پرسش و پاسخ در زمینه بیمه بیکاری و حفاظت فنی و حقوق وشرایط کار به صورت مکتوب و الکترونیکی در راستای افزایش آگاهی کارگران و کارفرمایان (70 درصد پیشرفت فیزیکی)

- طرح مطالعه و بررسی روشهای جمع آوری و تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار (با 70 درصد پیشرفت فیزیکی)

حوزه فرهنگی اجتماعی

- انعقاد تفاهم نامه با صندوق مهر امام رضا (ع) در خصوص اهدای کارت خرید اعتباری برای 7000 نفر از کارگران در 9 استان تهیه و تدوین کتاب راهنمای سلامت کارگران با پیشرفت فیزیکی 70 درصد

- برگزاری نهمین دوره مسابقات حفظ، قرائت و ترتیل قرآن کریم و مبانی نهج البلاغه در 31 استان کشور

- فعال کردن ستاد عتبات عالیات کارگری

معاونت امور اقتصادی

- تهیه پیش نویس مطالعات تطبیقی ساختار سازمانی مطلوب برای بخش های اقتصادی صندوق های بیمه ای و بازنشستگی در قالب پروژه

- تهیه پیش نویس نظامنامه راهبردی صندوق بیمه ای و بازنشستگی

- تهیه بانک اطلاعاتی اولیه از شرکت های تحت پوشش مجموعه های اقتصادی تابعه

معاونت توسعه مدیریت و منابع

- یکپارچه سازی نرم افزارهای پرسنلی، اداری، مالی، حضور و غیاب، آموزش و بازنشستگی از طریق مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات وتحول اداری

- برقراری سفرهای زیارتی و سیاحتی برای 205 خانواده کارکنان وزارت متبوع

معاونت امور مجلس، حقوقی و استان ها

- تشکیل شورای حقوقی و امور مجلس دستگاه های تابعه وزارت متبوع

- اجرای طرح جایگزینی کدملی به جای شماره بیمه برای همه بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت با هدف جلوگیری از هم پوشانی های بیمه ای با پیشرفت فیزیکی 53 درصد

- اجرای طرح پالایش آمار بیمه شدگان روستایی با هدف دستیابی به آمار صحیح بیمه ای و پرداخت صحیح سرانه بیمه به ارائه دهنگان خدمات (با پیشرفت فیزیکی 50 درصد)

خدمات رسانی به بیماران

- بازنگری در ساز و کارهای پژوهشی سازمان واحیای موسسه عالی پژوهش های سازمان تامین اجتماعی با هدف تعمیق رویکرد دانش بنیاد در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری

- پیگیری وصول مطالبات معوق سازمان تامین اجتماعی از 73807 کارگاه به مبلغ (220 میلیارد ریال)

ضمنا در جهت کمک به وضعیت اقتصادی کارگاه ها و رفاه حال کارفرمایان مبلغ (165 میلیارد ریال) از مطالبات سازمان مشمول بخشودگی شده است.

بهنگام سازی مطالبات طرف قرارداد (پزشکان، داروخانه ها) با هدف احیای ارزش دوباره دفترچه های درمانی سازمان که بیش از 37 میلیون نفر از جمعیت کشور از آنها استفاده می نمایند. (میانگین پرداختی به تعهدات از هفت ماه به سه ماه تقلیل داده شد.)

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

- صدور کارت هوشمند گواهی نامه مهارت برای 30000 نفر

- ایجاد شبکه ملی نخبگان مهارت

- تدوین 100 عنوان استاندارد آموزش شغلی وشایستگی درحوزه انرژی های نو و گیاهان داروئی

- اعتبار سنجی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد در راستای ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه

- انجام ارزیابی بیرونی در 16 استان و رتبه بندی 120 مرکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی در راستای ماده 1 و 2 برنامه پنجم توسعه

توسعه آموزش های مشاغل خانگی

- افتتاح وبهره برداری از 8 پروژه عمرانی مرکز آموزش فنی و حرفه ای به مساحت 19350 متر مربع

- آموزش مربیان آموزش فنی و حرفه ای کشورهای عراق، لبنان، افغانستان در مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کرج

- آموزش اتباع خارجی باهمکاری کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای ایجاد شبکه منطقه ای مهارت با IOR - ا نعقاد قرارداد با مرکز انتقال علم و فناوری کشورهای حاشیه اقیانوس هند با محوریت ایران

- صدور 50000 کارت اعتباری معیشت کارگران با هدف افزایش قدرت خرید کارگران و رفع نیازهای ضروری آنان

- ایجاد20000 کسب و کار جدید از طریق پرداخت تسهیلات با هدف ایجاد بیست هزار فرصت شغلی جدید با اولویت مناطق محروم و روستایی

- پرداخت تسهیلات ازدواج به 20000 نفر از زوجین

- برگزاری 114120 نفر دوره آموزش مهارت های کسب و کار و کارآفرینی

- برگزاری 372000 نفر - دوره آموزش تربیت مربی کارآفرینی

- تهیه سند راهبردی توسعه انسانی

- تهیه سند ملی کار شایسته

- تدوین دائرالمعارف نظریه پردازان کارآفرینی

- صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

- تضمین اعتبارات تخصیصی نظام بانکی به تعاونی ها برای سرمایه در گردش به منظور تامین مواد اولیه، افزایش ظرفیت

- تولید و رونق کسب و کار به مبلغ (130 میلیاردریال)

- تضمین اعتبارات تخصیصی به تعاونی ها از محل منابع صندوق توسعه ملی به منظور تقویت بخش تعاون و توسعه و تثبیت اشتغال به مبلغ (208 میلیاردریال)

- تضمین اعتبارات تخصیصی بانک کشاورزی به تعاونی ها به منظور کمک به ایجاد و تثبیت اشتغال و رونق تولیدات کشاورزی به مبلغ (239 میلیاردریال)

- تضمین اعتبارات تخصیصی بانک توسعه تعاونی به تعاونی ها با هدف هدایت منابع و سرمایه های بخش تعاون به سمت تولید به مبلغ (350 میلیارد ریال)

- تخصیص منابع به طرح های صنعتی و کشاورزی با اولویت طرح های نیمه تمام و نیمه فعال به مبلغ (250 میلیارد ریال)

بانک توسعه تعاون و رفاه

- پرداخت مبلغ 7968 میلیارد ریال تسهیلات جهت ایجاد اشتغال، حفظ اشتغال موجود، رونق و احیای شرکت های تعاونی و بهبود فضای کسب و کار در بخش تعاونی

گسترش خدمات غیرحضوری از طریق خرید یکصد دستگاه ATM

- گسترش 10621 مورد خدمات الکترونیکی از طریق دستگاه پایانه فروش

- افزایش 100 درصدی اعطای تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی در شش ماهه اول سال 92 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

- تصویب و پرداخت مبلغ 2160 میلیارد ریال تسهیلات به طرح های اعتباری در بخش های کشاورزی ، صنعت و معدن از منابع صندوق توسعه ملی

- کاهش نسبت مطالبات غیر جاری (معوق و مشکوک الوصول از هفت درصد به شش و نیم درصد

- تخصیص مبلغ 43389 میلیارد ریال تسهیلات طرح های ایجادی ، توسعه و تکمیل در بخش های مختلف اقتصادی از محل منابع بانک

- اعطای مبلغ 375 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به مستمری بگیران

- اختصاص مبلغ 5000 میلیارد ریال خط اعتباری به سازمان تامین اجتماعی

- وصول مطالبات واحدهای تولیدی به مبلغ 1445 میلیارد ریال از طریق تزریق نقدینگی به آنها (وصول از طریق تقسیط و امهال)

- وصول مطالبات واحدهای تولیدی به مبلغ 21 میلیارد ریال از طریق تزریق نقدینگی به آنها (وصول مطالبات از طریق اعطای تسهیلات جایگزین)

- سرمایه گذاری بورسی به مبلغ 22531 میلیارد ریال

- افزایش تسهیلات جاری به مبلغ 156174 میلیارد ریال

- سرمایه گذاری در شرکت های زیر مجموعه بانک به مبلغ 1220 میلیارد ریال

- اجرای پروژه تکمیل و توسعه خدمات بانکداری الکترونیک (با 50 درصدپیشرفت)

- اجرای پروژه راه اندازی بورس کالا و معاملات سهام با 53 درصد پیشرفت.