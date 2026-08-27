به گزارش خبرنگار مهر، واحد تولید فروسیلیکو منگنز در شهرستان ملایر عصر پنج شنبه با هدف تقویت خودکفایی در صنعت فولادسازی و کاهش وابستگی به واردات با حضور وزیر دادگستری و استاندار همدان به بهره‌برداری رسید.

این طرح صنعتی که با سرمایه‌گذاری ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال احداث شده با ظرفیت تولید سالانه ۱۲ هزار تن گام مهمی در جهت تکمیل زنجیره ارزش بخش معدن و صنایع وابسته در استان همدان محسوب می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان در مراسم بهره‌برداری از این واحد اظهار کرد: فروسیلیکو منگنز به عنوان یکی از آلیاژهای استراتژیک و پرکاربرد در صنعت فولادسازی نقش حیاتی به عنوان اکسیدزدا و آلیاژساز در تولید فولادهای باکیفیت ایفا می‌کند و بهره‌برداری از این واحد علاوه بر تامین بخشی از نیاز داخلی وابستگی کشور به واردات این محصول راهبردی را کاهش خواهد داد.

مسلم مروجی‌فرد با اشاره به مشخصات فیزیکی پروژه افزود: این واحد تولیدی در زمینی به مساحت ۳۰ هزار و ۷۰۸ مترمربع و با زیربنای ۲ هزار و ۵۴۸ مترمربع احداث شده و این طرح با بهره‌گیری از فناوری روز و تجهیزات پیشرفته قادر به تولید محصول مطابق با استانداردهای جهانی است و زمینه اشتغال مستقیم ۱۰۰ نفر را فراهم آورده است.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای استان در جریان هفته دولت، اعلام کرد: همزمان با این مراسم ۳۲ پروژه صنعتی، معدنی و صنفی در شهرستان‌های مختلف استان با سرمایه‌گذاری در مجموع ۳۸ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسند و این مجموع پروژه‌ها موجب ایجاد اشتغال مستقیم برای یک هزار و ۲۷۵ نیروی جوان و متخصص در استان خواهد شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان در پایان تاکید کرد: افتتاح این واحدها فقط یک رویداد تقویمی نیست بلکه نشان‌دهنده عزم راسخ مدیران و فعالان بخش خصوصی برای تبدیل کردن استان همدان به قطب ارزش‌افزوده معدنی و صنعتی در غرب کشور است.