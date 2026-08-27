پایگاه بهداشتی یاسوکند بعد از ۵ سال از بلاتکلیفی خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه زیرساختهای بهداشتی در مناطق کمتر برخوردار شهرستان بیجار عصر پنجشنبه با بهرهبرداری از پایگاه بهداشتی ضمیمه مرکز خدمات جامع سلامت شبانهروزی یاسوکند وارد مرحله تازهای شد؛ پروژهای که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود اما تکمیل آن با وقفه مواجه شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، در مراسم بهرهبرداری از این طرح اظهار کرد: پایگاه بهداشتی یاسوکند در قالب طرحهای محرومیتزدایی وزارت بهداشت در استان تعریف شده بود و از سه پروژه این حوزه در کردستان به شمار میرفت.
شعله شاهغیبی ادامه داد: عملیات اجرایی این طرح در سال ۱۴۰۰ آغاز شد و اگرچه پروژه حدود دو سال پیش از سوی پیمانکار تحویل شده بود، اما بهرهبرداری نهایی آن به دلیل وجود برخی موانع و متوقف شدن روند تکمیل، به تعویق افتاد.
پای کار آمدن دوباره دانشگاه علوم پزشکی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان عنوان کرد: در ماههای گذشته وضعیت پروژه از نزدیک بررسی شد و پس از انجام بازدیدهای میدانی و پیگیریهای لازم، دانشگاه علوم پزشکی برای برطرف کردن موانع موجود و آمادهسازی پایگاه وارد عمل شد.
شاهغیبی افزود: با انجام اقدامات باقیمانده، این مرکز اکنون آماده ارائه خدمات بهداشتی به مردم منطقه یاسوکند است و میتواند بخشی از نیازهای سلامت جمعیت این منطقه را پوشش دهد.
وی با اشاره به فعالیت مرکز خدمات جامع سلامت شبانهروزی یاسوکند بیان کرد: این مرکز در تمام ساعات شبانهروز فعال است و سه پزشک در آن به مردم خدمات ارائه میدهند که فعالیت پایگاه بهداشتی جدید، ظرفیت خدمات سلامت در این مجموعه را تکمیل خواهد کرد.
قدردانی از همراهی مسئولان شهرستان بیجار
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در ادامه از حمایت مسئولان شهرستان بیجار برای پیشبرد طرحهای حوزه سلامت تقدیر کرد و گفت: فرماندار و نماینده مردم بیجار در مجلس، سلامت را از اولویتهای خود میدانند و در مواردی که دانشگاه علوم پزشکی برای اجرای طرحها با مشکل مواجه شده، برای رفع موانع همکاری کردهاند.
شاهغیبی همچنین از حمایت و پیگیری دکتر رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، در زمینه مسائل دانشگاه علوم پزشکی کردستان قدردانی کرد و نقش این حمایتها را در تأمین منابع و برطرف شدن مشکلات موجود مؤثر دانست.
وی تأکید کرد: استمرار پیگیری برای تکمیل پروژههای نیمهتمام حوزه سلامت، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، میتواند زمینه دسترسی مناسبتر مردم به خدمات بهداشتی و درمانی را فراهم کند.
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