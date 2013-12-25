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۴ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۳۶

قبل از سفر به کیش؛

تیم فوتبال زیر 22 سال با غایبان پرشمار تمرین کرد

تیم فوتبال زیر 22 سال با غایبان پرشمار تمرین کرد

شاگردان علیرضا منصوریان در حالی نخستین تمرین خود را در کمپ تیم های ملی برگزار کردند که تعداد زیادی از بازیکنان غیبت داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منصوریان سرمربی تیم ملی زیر22 سال پیش از تمرین امروز تیم ملی در زمین شماره دو آکادمی ملی فوتبال از عدم حضور 12 بازیکن دعوت شده در اردو گله و ابراز امیدواری کرد تا دیگر بازیکنان فردا به اردوی تیم ملی بپیوندند.

وی ادامه داد: به احتمال زیاد فردا صبح تیم ملی تمرین می کند و بعداز ظهر به سمت جزیره کیش خواهد رفت.
 
در ابتدا بازیکنان زیر نظر محمد خرمگاه خودشان را گرم کردند و دروازه بانها زیر نظر منصور رشیدی مربی دروازه بانها، گرم کردند. سپس همه بازیکنان زیر نظر علیرضا منصوریان با توپ گرم کردند و کارهای تاکتیکی را زیر نظر وی انجام دادند و بعد به دو دسته تقسیم شدند و فوتبال دستگرمی بازی کردند.
 
در تمرین امروز تیم ملی، امین حاج محمد، علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، کاوه رضایی، مسعود حسن زاده، هادی محمدی، محمد انصاری، بهنام برزای، مهدی طارمی، پیمان میری، یعقوب کریمی، امین  جهان عالیان، شهاب کرمی و شهیار شیروند حضور داشتند.

کد مطلب 2202519

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