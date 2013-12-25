به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تمرین تیم تحت هدایت علیرضا منصوریان عصر امروز چهارشنبه در شرایطی برگزار شد که از 26 بازیکن دعوت شده تنها 14 نفر در تمرین حضور داشتند. برخی باشگاه ها حاضر نشده اند بازیکنانش را در اختیار تیم زیر 22 سال بگذارند.

امین حاج محمدی در این مورد گفت: می دانیم که هنوز مشکلاتی وجود دارد اما باید تعامل بین باشگاه‌ها و فدراسیون به وجود بیاید تا اردوی تیم ملی کامل باشد. اگر تیم ما کامل نشود بهتر است به اردوی کیش نرویم. باید با تیم کامل به این اردو برویم و کل تیم در این مسابقات حاضر شود تا برای مسابقات آسیایی در عمان حاضر باشیم.



مدافع تیم زیر 22 سال درباره اینکه با این شرایط تیم ملی نمی تواند در عمان موفق باشد گفت: همه می دانند ما گروه آسانی در مسابقات نداریم و اگر بخواهیم در این مسابقات موفق باشیم باید همه بازیکنان در اردو حاضر شوند. امیدواریم که مربیان لیگ برتری اجازه بدهند که تمامی بازیکنان در تیم ملی حاضر شوند.

علیرضا بیرانوند نیز در این باره گفت: این اتفاق به تیم ملی لطمه می‌زند. ما بازیکنان یک سال کنار یکدیگر تمرین کرده‌ایم و در حال حاضر که بازیکنان به هماهنگی رسیده‌اند و خیلی خوب کنار هم کار می‌کنند مهره‌های خود را در اختیار نداریم. بازیکنانی که نیامده اند، می‌توانند به تیم ملی به خوبی کمک کنند و امیدوارم به ما اضافه شوند.



دروازه بان تیم فوتبال زیر 22 سال در پایان گفت: ایران در گروه سختی قرار گرفته است و ما با ژاپن، استرالیا و کویت همگروه شده است اما من قول می‌دهم اگر بتوانیم از این گروه صعود کنیم یکی از تیم‌های فینالیست مسابقات خواهیم بود.