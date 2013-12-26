ظرفیت پارک جنگلی هلجرد در کمالشهر شناسایی شود

علی خانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همچنین پارک جنگلی هلجرد در کمالشهر دارای موقعیت ممتاز برای اجرای طرح های گردشگری، اقتصادی، رفاهی و تفریحی است و چنانچه نگاه حمایتی حاکم باشد، می توان برای مشارکت در بهره برداری از آن، حتی فراخوان بین المللی داد.



عضو شورای شهر کمالشهر در بخش دیگری از سخنانش، به نشست مشترک شوراها و شهرداریهای کرج و کمالشهر پیرامون بررسی راهکارهای حل معضل ترافیک پل حصارک اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبات جلسه، پل کنونی به میزان دو برابر تعریض شده و همچنین پل 7 خطی از بالای پل کنونی احداث می شود که مدیریت شهری کرج بالغ بر 87 میلیارد تومان برای اجرایش هزینه می کند.



به گفته خانپور، 7 میلیارد از اعتبار مذکور در بودجه امسال شهرداری کرج پادار می شود و 80 میلیارد دیگر در بودجه سال آتی در ردیف های بودجه ای و مالی قرار می گیرد.



وی، سهم مدیریت شهری کمالشهر در انجام عملیات مربوط به پل حصارک را انجام تملکات لازم و رفع معارضات دانست و اظهار امیدواری کرد؛ این مهم با سرعت تمام انجام شود.



این عضو شورای شهر کمالشهر گفت که در بهمن ماه جاری شاهد کلنگ زنی طرح خواهیم بود.

