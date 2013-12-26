پیشرفت 80 درصدی مرمت ارگ بم/ انجمن خیرین حافظ و علاقمند به احیای ارگ راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی صبح پنجشنبه در نشست تخصصی" یک دهه تجارب بازسازی ارگ بم" که در اداراه ارشاد این شهرستان برگزار شد، گفت: 10 سال قبل اتفاق دلخراشی در این نقطه از کشور به وقوع پیوست و یک ملت را عزادار کرد.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره جانباختگان زلزله بم همچنین نثار درود بر روح پاک شهدای این خطه افزود: علیرغم این ضایعه دردآور به مردم صبور و فهیم این شهر به دلیل سرپا نگاه داشتن بم تبریک میگویم که این امر نمادی از استقامت و صبر آنها است و به حق که از آن به عنوان" دارالصابرین" یاد می شود.

نجفی تصریح کرد: نباید حوادثی مانند زلزله را غیرمترقبه بدانیم و باید از نظر علمی و توان کارشناسی بتوانیم در وهله اول از این حوادث جلوگیری و در وهله دوم حجم خسارتها را محدود کرده و در وهله سوم بتوانیم سرزمینی که دچار خسارت شده را بازرسازی کنیم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور ادامه داد: باید روش و منش گذشتگان را بیاموزیم و تنها به اطلاعات امروزی اکتفا نکنیم.

نجفی اذعان داشت: متاسفانه حجم اطلاعات ما بسیار محدود و کم است و نیازمند مطالعات بیشتر و استفاده از راه و منش گذشتگان هستیم و از همکارانی که در طول 10 سال گذشته تلاش کرده و ارگ بم را برپا کرده اند تشکر می کنم.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: امروز که به بم آمدم مسئولیتی در بحث میراث دارم به ارگ بم دقیق تر نگاه کردم و به حق کار بزرگی صورت گرفته که در سطح بین المللی قابل دفاع است.

وی گفت: عملیات مرمت ارگ بم 80 درصد انجام شده که در بخش های متخلف این درصد ممکن نوسان داشته باشد و در عرض دو یا سه سال آینده این عملیات به پایان خواهد رسید و شاهد مرکز بودن ارگ بم برای حضور گردشگران خارجی و داخلی خواهیم بود.

نجفی با اشاره ظرفیت های فراوان بم در زمینه های مختلف، افزود: توسعه بم در گردشگری خلاصه نمی شود و با توجه به اقلیم منطقه، وضعیت فرهنگی و قدمت تاریخی ابنیه و اماکن بم و اینکه نام بم در یونسکو اسمش ثبت شده می توان به این حقیقت درست یافت که گردشگری و ظرفیت های تاریخی این خطه صرفا در ارگ خلاصه نمی شود.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: بم مجموعه ای بزرگ است که هر کدام می تواند برای جذب و جلب گروه گردشگران با برنامه ریزی و مدیریت صحیح به عنوان یک نقطه کانونی در نظر گرفته شود و از نظر اشتغال و اقتصاد باید قدم های بزرگی تری برداریم که در شان منطقه و استان باشد.

وی اذعان داشت: حضور بنده در جمع مردم بم به عنوان نماینده به این معناست که بم فراموش نشده است و امیدواریم با تشکیل یک انجمن خیرین حافظ و علاقمند به احیای ارگ بم در این منطقه امکانات مردمی و مشارکت مردمی کار گرفته شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: قطعا اگر پیش تر این انجمن راه اندازی و از ظرفیت های مردمی استفاده شده بود، مشکلات کنونی کمتر بود چرا که مشارکت مردم می تواند بسیار راهگشا باشد.

وی یادآور شد: امیدواریم در آینده بم را به عنوان زینتی در کویر مورد توجه قرار دهیم و بم سرفراز در تاریخ کهن ایران نقش بسته و نامش همواره باقی خواهد ماند.

در پایان این نشست از فعالان در حوزه مرمت و بازسازی ارگ تاریخی بم تقدیر شد.

