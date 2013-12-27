به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس بصیری در ششمين جشنواره علمي پژوهشي بوعلي سينا با اشاره به تاریخچه ایجاد مركز تحقيقات بيماريهاي كليوي و مجاري ادراري دانشگاه یادآور شد: اين مركز تحقيقاتي از ابتداي فعاليت نيازسنجي را اساس حوزههاي مورد تحقيق خود قرار داد و خطوط پژوهش در زمینه های انكويورولوژي، پيوند كليه، سنگ و درماني اندوسكوپي بيماريهاي كليوي را مشخص کرد.
وی افزود: حاصل كارهاي تحقيقاتي اين مركز كسب رتبه برتر توسط اساتيد و محققين مرکز در 7 دوره از جشنواره علوم پزشکی رازي و انتخاب مجله ارولوژي به عنوان مجله برتر بود.
رئيس مركز تحقيقات بيماريهاي كليوي و مجاري ادراري دانشگاه از تاسيس آزمايشگاه تحقيقاتي كشت سلولي و مولكولي و نمایه شدن مجله ارولوژي ايران در نمايه نامه های بينالمللي به عنوان فعالیت های شاخص این مرکز نام برد.
بصیری یادآور شد: تاكنون چهار دستورالعمل بالینی (گايدلاين) در خصوص سرطانهاي كليه، مثانه، پروستات و بيضه توسط اين مركز تحقيقات تدوين شده و پس از تاييد به تمامي مديرگروهها در سطح كشور ارسال شده است.
در این مراسم همچنین دكتر عليرضا زالي رئيس سازمان نظام پزشكي، دستيابي به حوزههاي نوين پزشکی از سوی اساتید دانشگاه را نشان دهنده پیش روی اساتید در مدارهاي جدید علمي برشمرد و گفت: اميدواريم با ايجاد فضاهاي تحقيقاتي كاربردي و تجهيز مناسب و ادغام يافتههاي دانشگاهي با يافتههاي عملياتي، بتوانیم در عرصه خدمات سلامت بهتر از گذشته عمل کنیم.
زالی با اشاره به آمار انجام 35 هزار پیوند کلیه در کشور یادآور شد: حدود 4 هزار از این تعداد در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي انجام گرفته است و این در حالی است که در ابتدای انقلاب اسلامی، پس از بیماری های قلب و عروق بیشترین ارجاعات بیماران به خارج از کشور در زمینه بیماریهای کلیه و مجاری ادرار بود اما اکنون تمامی پيوندهای كليه در داخل کشور انجام می شود.
وی خاطر نشان کرد: اهداي اعضا در کشور باید فرهنگ سازی شود و این امر بر عهده پزشکان و رسانهها است اگر بتوانیم از اين دستاورد ملي دفاع كنيم و اين فرهنگ را ترويج دهيم نیاز کشور ما برطرف میشود.
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