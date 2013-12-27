جایزه مقدونیه برای نویسنده ترک/ پاموک: نویسندگان در کشور من آزادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی نیوز، اورهان پاموک که به عنوان منتخب مقدونیه برای دریافت جایزه بین‌المللی ادبیات این کشور با عنوان تابرناکول معرفی شده بود، دیروز این جایزه را دریافت کرد.

پاموک مجسمه‌ای که ساخت گوران استامنوکف بود و مبلغ پنج هزار یورو را همراه سکه طلایی که نام وی بر آن حک شده بود، به عنوان جایزه دریافت کرد.

در کنفرانس مطبوعاتی که در تئاتر ملی مقدونیه پیش از مراسم اهدای جایزه برگزار شد، پاموک گفت کار نوشتن جدیدترین رمانش با عنوان «چیزی عجیب در ذهن من» را به پایان برده و این کتاب در آینده‌ای نزدیک راهی قفسه‌های کتابفروشی‌ها خواهد شد.

پاموک با اشاره به سیاست ترکیه گفت در این کشور نویسندگان آزاد هستند تا در زمینه‌های مورد نظرشان کار کنند و افزود: اما اگر آنها مشکلات موجود را در ادبیات خودشان منعکس کنند، دردسرشان شروع می‌شود.

وی با گفتن این که روزنامه‌نگاران در ترکیه تحت فشار هستند، گفت: اگر شما بنویسید، به دردسر می‌افتید و از حقوق اجتماعی خود محروم می‌شوید. این فشارها بر روزنامه نگاران و آنهایی که غذای خبری جامعه را فراهم می‌کنند وارد می‌شود... بگذارید بگویم که آزادی اندیشه در بدترین موقعیت خودش در کشور من است، اما در گذشته هم وضعیت بهتری وجود نداشت.

ویکتور اروفیف، نویسنده روسی نیز دیگر دریافت کننده این جایزه در سال 2013 بود که در کنار پاموک به عنوان برنده امسال انتخاب شده بود.