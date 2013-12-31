فیلم جکی چان برنده رقابت بالاترین فروش در سینماهای چین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم "داستان پلیس 2013" در 6 روز اول اکران خود چهل و پنج میلیون دلار فروش داشت و فیلم کمدی "خیاط شخصی" ساخته فنگ چاوگنگ را نیز پشت سر گذاشت.

این فیلم که حاصل همکاری بین هنگ کنگ و چین است در فرمت های سه بعدی و آی مکس اکران شد و به غیر از جکی چان، لیو یی و جینگ تیان نیز در آن نقش آفرینی می کنند. دینگ شنگ مسئولیت کارگردانی این فیلم را بر عهده داشت.

"داستان پلیس 2013" اکران اولیه بسیار قوی داشت و تنها در اولین آخر هفته اکرانش نزدیک بیست و یک میلیون دلار درآمد داشت. این فیلم در 211468 سینما به نمایش درآمد.

از آنجا که مردم دوست دارند به مناسبت موقعیت های خاص به سینما بروند، کریسمس تبدیل به مناسبتی مهم برای فروش فیلم ها شده است. این در حالی است که درآمد باکس آفیس چین امسال از بیست میلیارد یوآن (3.3 میلیارد دلار) گذشته است.

فیلم جدید جکی چان که ششمین قسمت از مجموعه فیلم های "داستان پلیس" است، از نظر لحن کلی فیلم، تیره تر از فیلم های اخیر جکی چان است و چان در آن دیگر نقش یک افسر پلیس هنگ‌کنگ را بازی نمی کند. این فیلم یکی دیگر از موفقیت های پایان سال برای جکی چان است. او سال گذشته با فیلم "زودیاک چینی" بیش از 138 میلیون دلار فروش را ثبت کرد.

فیلم "خیاط شخصی" فنگ چاوگنگ نیز سی و پنج میلیون دلار دیگر به فروش خود اضافه کرد و فروش کلی اش را بعد از یازده روز به بیش از هشتاد و هفت میلیون دلار رساند. این فیلم هنوز هم در سراسر چین در حال اکران است و در 232209 پرده سینما به نمایش درمی آید.

فنگ که کارگردان محبوب فیلم هایی مانند "تشییع جنازه رییس" و "تلفن همراه" است در این هفته بسیار مشغول بوده و از شبکه های اجتماعی چینی استفاده کرده تا با سرزنش کردن منتقدانش، آن ها را برای نقدهای منفی که برای فیلمش ارایه کردند، "نازی های فرهنگی" بنامد.

فیلم "توفان آتش" نیز که یک فیلم اکشن پلیسی هنگ کنگی است هنوز هم در باکس آفیس جایگاه خوبی دارد و در رتبه سوم قرار دارد. این فیلم که اندی لاو و گوردون لم در آن نقش آفرینی می کنند، پنج میلیون دیگر به فروش خود اضافه کرد تا میزان فروش کلی اش را به نزدیک پنجاه میلیون دلار بعد از هجده روز برساند.