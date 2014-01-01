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۱۱ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۰۴

10 میلیون نفر تحت پوشش برنامه های پیشگیری از اعتیاد قرار گرفتند

10 میلیون نفر تحت پوشش برنامه های پیشگیری از اعتیاد قرار گرفتند

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: طی 9 ماهه گذشته حدود 10 میلیون نفر در محلات شهری و روستایی تحت پوشش برنامه های پیشگیرانه اعتیاد قرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر،بابک دین پرست افزود: در راستای سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد و همچنین تفاهمنامه میان ستاد و سازمان بهزیستی کشور در 9 ماه سال جاری، سازمان بهزیستی 9 میلیون و 969 هزار و 373 نفر را تحت پوشش برنامه پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد در محلات شهری و روستایی قرار داده است.

وی گفت: در محیط های کار نیز 619 هزار و 995 نفر تحت پوشش برنامه پیشگیری اجتماع محور قرار گرفته است.

به گفته دین پرست، با توجه به آمار ارائه شده از سوی سازمان بهزیستی، در هشت ماه گذشته، یکصد و پنج هزار و 22 نفر با خط ملی مشاوره اعتیاد (09628) تماس گرفته اند که به 99 هزار و 790 نفر پاسخ داده شده است.

کد مطلب 2206248

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