به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر پنجشنبه در کارگروه آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار با اشاره به تصویب و اجرای آمایش سرزمینی، اظهار داشت: بر اساس این طرح اولویتهای استان و شهرستانهای آمایش می شود و محورهای عمده بودجه استان تعیین میشود.
وی در ادامه به نقش بسیار مهم این طرح اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: مسیر حرکت هر شهرستان و هر منطقه در استان بوشهر بر اساس طرح آمایش سرزمین، محیط زیست و توسعه پایدار انجام میشود و این طرح مبنای عمده محورهای بودجه استان خواهد بود.
استاندار بوشهر به فرایند تدوین آمایش سرزمینی اشاره کرد و افزود: از جمله این فرآیندها میتوان ه توسعه یافتگی متناسب با مقتضیات فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی مبتنی بر مزیت های نسبی و رقابتی در راستای محورهای توسعه استان همراه با عدالت اجتماعی، مشارکتهای مردمی و مدنی، اشاره کرد.
مشخصشدن قابلیتها و ظرفیتهای هر منطقه و شهرستان در این طرح
وی تصریح کرد: همچنین برخورداری از دانش پیشرفته و توانمند در تولید علم و فناوری روز مبتنی بر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در سطح ملی، تعامل فعال در سطح بینالمللی با اولویت در حوزههای علمی، فناوری، فرهنگی و اقتصادی و توانمندی در ارائه سطح اول خدمات برتر به منطقه و محیط داخلی خود در حد مطلوب از دیگر فرایندها است.
سالاری به مشخصشدن قابلیتها و ظرفیتهای هر منطقه و شهرستان در این طرح اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: تهیه سند چشمانداز یکی از وظایف کارگروه آمایش است و استفاده از تواناییهای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر در اجرای سریعتر این طرح نقشی مهم و اساسی خواهد داشت.
وی همچنین به نقش بسیار مهم و ویژه تشکیل کمیتههای تخصصی زیر مجموعه کارگروه آمایش اشاره کرد و افزود: لازم است که با انتخاب مشاور توانمند شاهد اجرای سریع طرح آمایش سرزمینی باشیم.
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